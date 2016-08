Kerber expéditive

NEW YORK | L'Allemande Angelique Kerber a idéalement débuté lundi les Internationaux des États-Unis où elle peut s'emparer de la première place mondiale, tandis que le Français Richard Gasquet a mordu la poussière d'entrée.

Kerber n'a eu besoin que de 33 minutes pour décrocher son billet pour le deuxième tour.

Après la perte du premier set (6-0), son adversaire, la Slovène Polona Hercog (120e), a fait appel à l'encadrement médical, puis a repris la rencontre avant de jeter l'éponge.

«Ce qui est important, c'est d'avoir passé le premier tour, les premiers matchs dans un Grand Chelem sont parfois difficiles pour moi», s'est félicitée Kerber qui a remporté les Internationaux d'Australie en début d'année.

La numéro 2 mondiale est très attendue à New York où elle peut détrôner la reine du tennis féminin Serena Williams.

«J'ai confiance en moi, je joue sans doute le meilleur tennis de ma carrière», a-t-elle admis.

«Être numéro 1 mondiale est un de mes buts, comme pour d'autres joueuses, mais je n'y pense pas vraiment: si je me mets trop de pression, cela devient difficile pour moi», a souligné l'Allemande qui a enchaîné, et perdu, trois finales de suite, à Wimbledon, Rio pour les JO, et Cincinnati.

Au prochain tour, elle sera opposée à la Croate Mirjana Lucic-Baroni qui a dominé la Française Alizé Cornet (6-4, 6-1).

L'Italienne Roberta Vinci, finaliste à Flushing Meadows en 2015, a dominé l'Allemande Anna-Lena Friedsam, 46e mondiale, 6-2, 6-4.

Vinci, huitième mondiale, avait surpris en 2015 en demi-finale l'Américaine Serena Williams, en quête alors du Grand Chelem sur une année.

Elle s'était ensuite inclinée en finale face à sa compatriote Flavia Pennetta qui a depuis pris sa retraite.

Cilic facile

Dans le tableau masculin, Gasquet s'est fait surprendre par Britannique Kyle Edmund qui l'a sèchement battu 6-2, 6-2, 6-3.

Le 15e joueur mondial, de retour d'une blessure au dos et aux abdominaux, avait atteint les quarts de finale en 2015 à Flushing Meadows.

«Je me suis arrêté six semaines, j'ai une déchirure de cinq centimètres sur les obliques. Ça a été compliqué de reprendre le tennis», a-t-il admis.

«Je ne suis pas au point du tout et ça se voit vite (...) Je pensais quand même faire mieux mais je n'ai pas réussi à bouger, à faire les efforts, et en plus de ça le mec en face joue bien», a-t-il constaté.

Le Croate Marin Cilic, vainqueur des Internationaux des États-Unis en 2014, s'est facilement qualifié en battant le Brésilien Rogerio Dutra Silva, 108e mondial, 6-4, 7-5, 6-1.

Au prochain tour, Cilic, neuvième mondial et vainqueur du tournoi de Cincinnati à la mi-août, sera opposé soit au Portugais Gastao Elias, soit à l'Ukrainien Sergiy Stakhovsky.