Nautilus Plus prête à vous payer pour chaque entraînement pour vous garder comme client

Nautilus Plus n’a pas l’intention de baisser les bras face à l’arrivée de nouveaux gyms au rabais. La chaîne québécoise offre maintenant 1,50 $ pour chaque séance d’entraînement à ses abonnés réguliers.

«On veut offrir un abonnement qui va récompenser les gens motivés. On vend des résultats et on vend aussi de la qualité», a indiqué au Journal le vice-président exécutif de Nautilus Plus, Martin Légaré.

Pour chaque présence d’au moins 30 minutes en salle par jour, Nautilus Plus s’engage ainsi à verser une ristourne en argent sonnant à ses membres ou en crédit de services.

Plus un abonné s’entraînera, plus ce sera payant, promet d’ailleurs M. Légaré. Une visite tous les deux jours dans un Nautilus Plus pourrait ainsi rapporter 22,50 $ par mois à un abonné fidèle à son gym.

Compétition agressive

Nautilus Plus, qui compte 40 succursales au Québec et qui emploie 1000 travailleurs, dit répondre à une concurrence de plus en plus féroce auprès des amateurs de conditionnement physique en salle.

Il faut dire que la venue de nouveaux joueurs dans l’industrie au Québec est en train de faire chuter les prix et de bouleverser les habitudes de consommation des centres d’entraînement.

La chaîne Éconofitness, qui appartient à Énergie Cardio (détenue majoritairement par la chaîne ontarienne GoodLife Fitness), offre par exemple des abonnements dits en libre-service à 10 $ par mois (120 $ par an).

À ce prix de base, l’abonné doit cependant payer chaque fois pour accéder à une douche.

Un abonnement platine à 20 $ par mois chez Éconofitness donne toutefois un accès illimité à une cabine de bronzage, à un lit hydromassage, à une chaise de massage et aux autres centres de la chaîne.

Éconofitness est en pleine croissance. Depuis son arrivée au Québec il y a à peine trois ans, la chaîne de centres d’entraînement au rabais a ouvert 48 succursales.

50 000 membres

Au Québec, Nautilus Plus revendique actuellement 50 000 membres, comparativement à quelque 80 000 pour Énergie Cardio (50 succursales) et à plus de 200 000 pour Éconofitness.