La liberté de Kaepernick

Le grand débat de la troisième semaine des matchs préparatoires dans la NFL n'avait rien à voir avec un jeu ou une quelconque action sur le terrain. C'est plutôt le quart-arrière des 49ers, Colin Kaepernick, qui a défrayé la manchette, sur les lignes de côtés.

En refusant de se lever lors de l'hymne national en guise de protestation contre le traitement réservé aux Noirs en sol américain, notamment lors des interventions policières musclées, Kaepernick a réjoui les uns, mais enragé les autres. De nombreux amateurs ou analystes saluent le courage de sa prise de position, tandis que d'autres tracent un portrait peu flatteur et égoïste de l'individu. Selon plusieurs, il a erré en priorisant ses opinions au détriment de ceux du groupe.

Il s'agit d'un sujet hautement sensible, mais il me semble difficile de blâmer Kaepernick, qui a choisi à sa façon d'exercer pleinement son droit à la liberté d'expression. Il a aussi le mérite de ne pas s'être défilé dans le coeur de la tempête en expliquant son point de vue pendant plus de 18 minutes, le lendemain du match, aux médias. Combien auraient fui la controverse comme la peste?

Là où il faut se poser des questions, c'est que la prise de position de Kaepernick place ses coéquipiers et son organisation sous les feux de la rampe. Tout un chacun sera maintenant contraint d'exprimer ses opinions sur la situation, parfois dans un inconfort total. On définit souvent le football comme un sport où l'unité dans l'équipe prime. C'est bien sûr le cas dans tous les sports d'équipe, mais quand un alignement régulier comporte 53 joueurs, les frictions deviennent inévitables. Certains diront donc qu'une prise de position tranchante à la Kaepernick deviendra vite une source de distraction inutile.

Toutefois, il n'y a là aucune raison valable pour justifier de museler Kaepernick si ces points lui tiennent réellement à coeur. On reproche constamment aux athlètes professionnels de se terrer dans un triste moule conformiste, avec des réponses préfabriquées où l'on glorifie l'art du cliché banal et sans intérêt. Quand l'un d'entre eux accepte de se mettre dans une position inconfortable pour exprimer son profond désarroi, ce serait mal venu de le faire taire.

Le pire dans cette histoire, c'est que les chances que Kaepernick soit libéré par l'équipe sont très élevées, et pas nécessairement en raison de sa prise de position. Le quart-arrière a constamment régressé depuis son entrée fracassante en 2013. Il semble complètement perdu sur le terrain et à San Francisco, on raconte qu'il n'a rien fait qui vaille pour impressionner le nouveau patron Chip Kelly. Si les Niners décident que c'en est assez de Kapernick, il ne faudra pas pour autant monter aux barricades en hurlant à l'injustice parce qu'il a osé exprimer sa façon de penser. Ce n'est pas comme si la compétition pour le poste de quart partant l'opposant à Blaine Gabbert s'avérait un obstacle insurmontable. Vrai que sa sortie aura peut-être généré un certain malaise au sein de l'organisation, mais c'est avant tout le Kaepernick sur le terrain qui court à sa perte depuis quelque temps. Pas celui sur les lignes de côtés.