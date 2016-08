La rentrée scolaire, un casse-tête financier

La rentrée scolaire coûterait en moyenne 765 $ par enfant cette année selon une étude du cabinet d’audit financier Ernst & Young.



Cela représente une augmentation de 4,5 % par rapport à l’an dernier où les parents devaient débourser environ 732 $ pour leur progéniture.

Les frais scolaires (matériel), les frais pédagogiques (transport scolaire) et les frais de garde sont comptabilisés dans ce montant.

«Les parents, présentement, se retrouvent dans des situations difficiles. Ils doivent subir la rentrée scolaire», explique Philippe Viel, de l’Union des consommateurs.

«L'universalité de son accessibilité, de sa gratuité, devrait primer, justement, dans son caractère public. Et ça, malheureusement, on ne le retrouve plus dans le système scolaire au Québec.»

Le ministre de l’Éducation se dit conscient de ce problème et ouvert à la réflexion pour faire baisser ces coûts de rentrée.

«Est-ce qu'actuellement au Québec il y a des gens qui ne peuvent pas favoriser la réussite parce qu'il y a des coûts trop importants à assumer? Ça, ça fait partie des choses dont je souhaite qu'on réfléchisse», fait savoir Sébastien Proulx.