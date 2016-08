Le maire Labeaume était ivre lorsqu'il a fait sa virulente sortie contre les taxis, laisse entendre l’opposition

Paul Shoiry a fortement laissé entendre que le maire Labeaume était ivre le 20 août dernier, lorsqu’il s’en est pris à l’industrie du taxi à la sortie du premier spectacle de Céline Dion au Centre Vidéotron.

«Je ne sais pas comment il s’est rendu puis il est parti de l’amphithéâtre. J’espère qu’il a pris le transport en commun. J’espère qu’il n’a pas pris son auto. Il n’avait pas un comportement adéquat pour la situation», a déploré M. Shoiry, lundi après-midi en point de presse.

PHOTO LE JOURNAL DE QUÉBEC, ANNIE T. ROUSSEL

Pensez-vous que le maire était ivre ce soir là, a alors demandé Le Journal? «Regardez le vidéo. Vous ferez votre propre jugement (...) J’ai jamais vu ça. C’est spécial. C’est assez particulier», a-t-il ajouté.

M. Shoiry venait de parler de «la vidéo du 20 août de TVA qui a roulé, qui a roulé et qui roule encore. J’en reviens pas (...). On voit le petit bonhomme vert qui se promène dans la rue, les masses en l’air, et qui interpelle les taxis et les citoyens. Ce n’est pas de ça qu’on s’attend de notre maire».

Lors de ce point de presse, l’opposition dressait un bilan mitigé de la première année d’opération du Centre Vidéotron.