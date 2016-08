Le nouveau clip sexy d'Ariana Grande et Nicki Minaj ne laisse personne indifférent

Ceux et celles qui ont visionné les VMAs hier soir ont pu avoir un avant-goût du nouveau clip Side to Side d’Ariana Grande et Nicki Minaj, alors que les deux performaient sur scène.

Et ce fut toute une performance ! Plus tard, on compris que la mise en scène était en fait un clin d’œil au clip et qui, soit dit en passant, ne laisse personne indifférent. Tout le monde semble l’adorer sur les réseaux sociaux :

AIDEZ MOI A RESPIRER SVP #SideToSideVideo pic.twitter.com/n3nqSugKrT — fuck you (@arianassweed) 29 août 2016

Et voici le clip en question...

Qu'en pensez-vous?!