Le Parc Oméga revisité

Surtout connu pour son ­circuit sur une petite route entre champs et boisés où on croise ici et là des wapitis et d’autres animaux, le Parc Oméga à Montebello est doté de deux nouveaux ­secteurs avec des sentiers.

Nous avons d’abord pris la route en arrêtant ici et là pour donner des carottes aux wapitis par la fenêtre du véhicule. Nous avons également fait un arrêt pour bien voir les loups noirs, des nouveaux venus au parc.

Autour du poste de traite

À l’Aire de la colonisation où nous avons stationné, des chevreuils se promènent ­librement au travers les ­visiteurs. Au poste de traite, où sont accrochées des ­fourrures, des visiteurs d’un peu partout dans le monde indiquent leur provenance dans un cahier: Nouvelle-­Zélande, Russie, Italie...

Tout près se dresse la ­cabane enchantée, une ­sculpture monumentale à aire ­ouverte symbolisant la forêt. À quelques minutes de marche, nous avons assisté à une présentation avec des ­oiseaux de proie, un raton ­laveur et... une moufette! Peu après, à partir d’un belvédère donnant sur la forêt, un ­animateur nous a ­entretenus sur la meute de loups gris à quelques mètres de nous.

Aire des Premières Nations

Au retour, nous avons fait une halte à l’Aire des Premières Nations. Près de l’entrée, à partir d’un quai au bord d’un lac, on voit des grosses truites à la surface, quand on leur lance des grains de ­moulée pour les nourrir.

Le long d’un sentier autour du lac, on croise 10 mâts ­totémiques avec animaux et symboles représentant ­chacun une nation amérindienne. De petits inukshuks rappellent les Inuit, soit la 11e nation autochtone. Des panneaux sur les animaux ­totems nous révèlent un ­aspect fascinant de la culture des Premières Nations.

PARC OMÉGA

Parcours en voiture

Sentiers (2): Colonisation et Premières Nations

Colonisation et Premières Nations Entrée: 28 $/personne de 16 ans et plus, 20 $/enfant de 6 à 15 ans

28 $/personne de 16 ans et plus, 20 $/enfant de 6 à 15 ans www.parc-omega.com

