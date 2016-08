Legault comparé à Trump

Refuser la citoyenneté aux immigrants en faveur du burkini comme le suggère la CAQ est un geste digne de Donald Trump, estime Françoise David.

À lire aussi : Le burkini ne passe pas le test des valeurs de la CAQ

«François Legault veut-il devenir le Donald Trump du Québec», a lancé la cochef de Québec solidaire sur les médias sociaux. Elle dresse une comparaison entre le candidat républicain à la présidentielle Américaine, qui a proposé de bannir les musulmans après la tuerie d’Orlando, et le chef caquiste.

François Legault a laissé entendre à Saint-Jérôme lundi matin que les immigrants en faveur du burkini pourraient se voir refuser leur citoyenneté sous un gouvernement caquiste en vertu d’un test des valeurs obligatoire.



«On a déjà dit nous autres à la CAQ qu’on veut faire passer des tests de valeurs aux nouveaux arrivants. J’ai un problème avec le burkini», a-t-il dit à l’entrée de son caucus présessionnel.



Mais qu’arriverait-il si un immigrant est à l’aise avec le port du burkini et qu’il inscrit cette réponse dans son examen? «Le test, ça va être pour les nouveaux arrivants. Ça se passe au moment ou les gens arrivent ici, avant de recevoir leur citoyenneté», a expliqué M. Legault au cours d’une mêlée de presse. Les conséquences de l’échec seront très importantes. «Bien on ne reçoit pas notre citoyenneté. C’est tout», a-t-il ajouté.



L’équipe de M. Legault a vivement réagi au commentaire de Françoise David. Le directeur de cabinet de François Legault, Martin Koskinen, l’a accusé de commettre une bourde. «Un dérapage qui ne vous honore pas, Mme David. Franchement blessant et déplacé. Tous les coups sont permis?», a-t-elle lancé.