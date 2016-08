Législation assouplie: de plus en plus de drones dans le ciel

Les règlements changent, l’offre aussi: qu’on les aime ou pas, les drones seront de plus en plus présents dans le ciel québécois.



«Je vois une explosion dans la demande de drones. Ils gagnent en popularité partout, particulièrement dans les secteurs de l’arpentage, de la géothermie et du cinéma», dit Anne-Sophie Riopel-Bouvier, vice-présidente d’Exo Tactik, une entreprise qui se spécialise dans la location de drones pour des fins de sécurité civile. Ses clients sont des corps policiers et de pompiers.

La jeune femme de 24 ans fait partie de cette nouvelle génération d’entrepreneurs québécois pour qui les affaires passent par les drones.

Transports Canada s’apprête à assouplir la législation les concernant, suivant l’exemple de la FAA (Federal Aviation Administration), dont les nouvelles règles sont entrées en vigueur lundi aux États-Unis: l’usage commercial de drones pesant moins de 55 livres, volant à moins de 400 pieds d’altitude, et à une vitesse de moins de 100 milles à l’heure est permis, mais de jour seulement.

Au Canada, il ne sera bientôt plus nécessaire d’avoir un permis pour faire voler un drone de moins de 35 kilos, explique Marc Moffat, directeur général du Centre d’excellence sur les drones, à Alma. «Cela ouvrira le marché. Les entreprises pourront opérer plus librement.»

Pour l’instant, un vol commercial de drone nécessite une Certification d’opérations aériennes spécialisées (COAS), délivrée par Transports Canada.

La FAA est allée plus vite, dit M. Moffat, mais de nouveaux règlements devraient entrer en vigueur au début 2017.

Par ailleurs, la distinction ne portera plus sur l’usage commercial ou récréatif du drone, plutôt sur le risque d’opération, dit Me Martin F. Sheehan, associé chez Fasken Martineau, qui a publié une étude juridique sur les drones.

«Par exemple, le drone va-t-il voler au-dessus d’une foule ou près d’un aéroport? Il y aura des restrictions sur le risque.»

Amazon: pas demain la veille

Cette nouvelle législation ne permettra pas à Amazon de venir livrer, par drone, un livre dans votre jardin, demain matin.

Tant au Canada qu’aux États-Unis, la limite à l’explosion de l’utilisation commerciale des drones est la même, poursuit Me Martin F. Sheehan: l’exigence que l’appareil soit piloté par un être humain et non pas par un ordinateur.

Le drone doit par ailleurs demeurer dans le champ de vision d’un pilote, sans utilisation de lunettes. «Ça limite énormément les utilisations. Mais des pressions juridiques se feront de plus en plus fortes pour libéraliser l’usage commercial des drones.»

Pression ou pas, l’industrie n’est pas prête pour les vols en-dehors du champ de vision d’un pilote, dit Anne-Sophie Riopel-Bouvier. «Non, ce n’est pas au point.»

Par ailleurs, les obstacles, tant commerciaux que juridiques, restent nombreux, dit l’analyste américain de l’aéronautique Michael Blades, de la firme Frost&Sullivan. «Ça va coûter cher de faire certifier les drones et de s’assurer qu’ils répondent aux normes et soient sécuritaires. C’est de la musique à l'oreille des compagnies d'assurance! Et il ne faut pas oublier la lutte imminente de citoyens qui ne voudront pas que des drones survolent leurs maisons, au nom de leur vie privée.»

Michael Blades estime que la livraison de produits par drones se produira un jour, «mais certainement pas dans l’échéancier qu’Amazon ou Google voudraient nous faire croire».

Des retombées spectaculaires?

Selon des estimations publiées lundi, les nouvelles règles de la FAA pourraient générer plus de 82 milliards $ US dans l’économie américaine, et créer quelque 100 000 nouveaux emplois au cours de la prochaine décennie.

Ces chiffres sont contestés par l’analyste Michael Blades. «Ils proviennent d’analyses faites au Japon, un marché bien particulier et très développé. Certaines industries vont tout de même immédiatement bénéficier de ces nouvelles règles, qui ouvrent l'espace aérien aux drones, comme l'inspection des infrastructures, une industrie qui devrait croître rapidement.»

Mais la concurrence sera féroce pour les PME qui voudront se lancer dans l’aventure des drones, prévoit-il. «Celles qui sauront comment recueillir, analyser et présenter des données de la manière la plus utile à leurs clients vont gagner, mais toutes les autres vont échouer.»

Le Québec a tout de même une longueur d’avance, estime l’avocat Martin Sheehan, qui s’attend à une «progression fulgurante. Le Québec a déjà des grappes industrielles en aérospatiale, dans le jeu vidéo et le 3D. On a la technologie et la main-d’oeuvre.»