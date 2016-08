Maciocia ne s’inquiète pas pour Foucault

MONTRÉAL – Foi de son ancien entraîneur Danny Maciocia, le Québécois David Foucault rebondira rapidement après avoir été libéré, dimanche, par les Panthers de la Caroline, dans la NFL.

«Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas une autre équipe qui va faire appel à ses services, a avancé Maciocia, qui s’est entretenu avec le principal intéressé depuis qu’il a été retranché. Chose certaine, David a encore tout un avenir dans le football professionnel.»

Foucault pourrait évidemment se joindre à une autre organisation de la NFL. Ses droits appartiennent par ailleurs aux Alouettes de Montréal, dans la Ligue canadienne de football.

«David est une bonne personne, il a travaillé très fort et il est très déterminé», a repris Maciocia, qui a dirigé Foucault chez les Carabins de l’Université de Montréal.

À propos des Carabins, ils poursuivent justement leur préparation en vue de la nouvelle saison, qui sera lancée samedi avec un duel contre le Rouge et Or de l’Université Laval, à Québec.

En vue de cette rencontre, Maciocia n’a pas voulu confirmer que Samuel Caron allait être le quart-arrière partant de son équipe.

«On a encore plusieurs entraînements avant le match de samedi», a-t-il suggéré, jouant à la cachette en disant que Caron était «quelqu’un à considérer».

Gabriel Archambault évolue également au poste de quart-arrière tout comme la recrue Eric Parr.

Au cours de la partie préparatoire disputée par les Carabins la semaine dernière, Caron avait complété 18 de ses 26 passes pour des gains de 239 verges. Il avait toutefois été victime d'une interception dans un gain de 37-33 contre les Golden Hawks de Wilfrid Laurier.

Attention aux punitions!

Parmi les derniers ajustements à faire avant le match contre le Rouge et Or, Maciocia veut sensibiliser ses joueurs face aux pénalités qui peuvent être évitées. Certains jeux ont offert indirectement beaucoup de points à l’adversaire dans la rencontre face à Wilfrid Laurier.

«On demande aux joueurs d’y aller à 100 milles à l’heure et c’est normal d’écoper de pénalités, mais l’objectif est de les contrôler et de les limiter», a observé Maciocia.

Après un camp d’entraînement ponctué de ce match préparatoire, les joueurs des Carabins ont assurément très hâte que la saison commence. Même s’il y a toujours du travail à accomplir durant les pratiques, la situation n’est pas différente pour Maciocia.

«On a tous hâte que ça commence officiellement, a-t-il dit. J’adore jouer un match d’ouverture contre le Rouge et Or. C’est unique et spécial. Ça peut aussi donner une idée où l’on se situe comme équipe.»

- En marge du début de la saison du football universitaire, la chaîne TVA Sports présentera une émission spéciale de 30 minutes ce jeudi 1er septembre, à 18 h 30. Le premier match des Carabins contre le Rouge et Or sera par ailleurs diffusé le samedi 3 septembre, à compter de 19h. Un avant-match est prévu dès 18h30.