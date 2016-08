Mexique : Décès de Juan Gabriel, légende de la musique latino-américaine

Le chanteur et producteur mexicain Juan Gabriel, légende de la musique latino-américaine, est décédé dimanche à 66 ans d’une crise cardiaque, a annoncé le site de la chaîne Televisa.

Juan Gabriel, de son vrai nom Alberto Aguilera Valadez, est «décédé à 11H30 locale d’une crise cardiaque» à Santa Monica, en Californie, selon Televisa, principale chaîne du Mexique.

Considéré comme l’Elvis Presley mexicain, pour son immense popularité, cet artiste a traversé les décennies dans toute l’Amérique latine où ses ballades romantiques sont reprises en coeur dans les mariages, les anniversaires ou les fêtes et sont régulièrement diffusées à la radio.

« Jaunga », comme il était surnommé, totalise plus de 1 000 disques d’or, de platine et multiplatine et une étoile sur Hollywood Boulevard.

Ses tournées lui permettaient de figurer toujours parmi les plus hauts revenus de l’industrie musicale.

C’est d’ailleurs au lendemain d’un concert de plus de deux heures devant 17 000 personnes à Los Angeles que la légende de la musique mexicaine est décédée dans sa maison de Santa Monica.

« Une voix et un talent qui représentait le Mexique (...) Il est parti trop tôt », a écrit sur Twitter le président mexicain Enrique PeÒa Nieto.

Juan Gabriel, dont les tubes incluent « Hasta que te conoci » (« Jusqu’à ce que je te rencontre »), « Amor eterno » (« Amour éternel ») ou « No tengo dinero » (« Je n’ai pas d’argent »), est né le 7 janvier 1950 dans l’État de Michoacan.

Au cours de ses 44 ans de carrière, il a composé pour des artistes internationaux comme l’Espagnole Rocio Durcal.

Des centaines de personnes se sont réunies dimanche soir pour lui rendre hommage sur la place Garibaldi, au centre de Mexico, célèbre pour ses groupes de mariachis qui jouent pour quelques billets ou peuvent se louer à l’heure.

Mexico, 29 août 2016 (AFP)