Musimax n’est plus: la fin d’une époque

En septembre 2007, Astral Média devient l’unique propriétaire de Musimax après avoir acquis Radiomutuel et acheté les parts de CHUM Limited dans MusiquePlus inc. Pierre Marchand, le fondateur de MusiquePlus et de Musimax quitte le navire.

«La diversité existait, à MusiquePlus et à Musi­max. On voyait des visages de toutes les couleurs, de tous les backgrounds... On entendait aussi toutes sortes d’accents, comme le mien. Il manque énormément de diversité à la télévision québécoise. Ce n’est pas à cause du public. Les gens n’ont jamais eu de problème avec ça. C’est plutôt l’industrie qui y est fermée.»

– Sonia Benezra

«Je n’oublierai jamais le lancement de la programmation 2011-2012 de MusiquePlus et de Musimax. C’était à L’Astral. Quand on avait annoncé le retour de Claude Rajotte, la salle avait explosé. Il avait reçu une ovation monstre. Il avait fait la une de tous les journaux le lendemain. Il venait de quitter la radio de Radio-Canada. On s’était entendu trois jours avant. On avait imaginé un scénario pour son entrée en scène. Il devait surgir d’un road case d’instrument de musique, mais on a finalement changé d’idée.»

– Luc Doyon

«Les conditions de licence du CRTC nous obligeaient à avoir du contenu musical sur deux chaînes. À cette époque, on commençait à comprendre que deux chaînes musicales dans un petit marché comme le Québec, c’était beaucoup, surtout avec la crise de l’industrie du disque. On n’était plus le premier marché pour le vidéoclip. Aujourd’hui, les gens ne viennent plus automa­tiquement chez nous pour voir des vidéo­clips; ils vont sur internet. De toute façon, après trois vidéoclips d’affilée, ils changent de poste.»

- Luc Doyon, vice-président principal et directeur général de MusiquePlus et de Musimax (2007-2014), et vice- pré­si­dent exécutif et chef de l’exploi­tation de Groupe V Média (2014-aujourd’hui)