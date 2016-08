Négociations ardues chez Postes Canada: eBay lance une pétition à Justin Trudeau

Le service postal est son pain et son beurre, et eBay Canada demande lundi à ses membres de signer une pétition en ligne adressée au premier ministre du Canada.



La multinationale de vente de biens via internet demande à Justin Trudeau «de prendre des mesures pour rétablir la confiance dans le service postal du Canada». Il est temps de résoudre le conflit, dit eBay.

Les menaces d’arrêt de travail planent toujours sur la société d’État.

«Les petites entreprises canadiennes, comme celles qui font des affaires sur eBay Canada, doivent gérer depuis des mois les incertitudes engendrées par les négociations en cours entre la Société canadienne des postes et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes», est-il écrit dans la pétition.

Dans leur lettre adressée au premier ministre, les «vendeuses et vendeurs» d’eBay soutiennent avoir dû adapter leurs activités commerciales en conséquence et mettre en place d'autres moyens d'expédition. Ils ont trouvé des solutions de rechange pour poursuivre leurs activités commerciales, mais la surcharge de travail nuit à leur productivité et à leur capacité concurrentielle.

Postes Canada a toujours été leur allié en agissant comme facilitateur du commerce électronique, soulignent-ils.