Notre raffinement entraine une hausse de la criminalité liée au fromage

Les vices ont toujours été bien utiles à l’enrichissement des criminels. Il semblerait bien que le plus succulent et décadent des vices est de plus en plus dans la mire du monde interlope, rapporte le National Post. On parle ici bien sûr de... FROMAGE ! En janvier dernier, des malfaiteurs ont volé pour 90 000 $ de parmesan au Wisconsin. Une semaine plus tard, dans une autre petite ville du même état, 70 000 $ en fromage ont été subtilisés.

Les vices ont toujours été bien utiles à l’enrichissement des criminels. Il semblerait bien que le plus succulent et décadent des vices est de plus en plus dans la mire du monde interlope, rapporte le National Post.

On parle ici bien sûr du... FROMAGE !

En janvier dernier, des malfaiteurs ont volé pour 90 000 $ de Parmesan au Wisconsin. Une semaine plus tard, dans une autre petite ville du même État, 70 000 $ en fromage ont été subtilisés.

Tout ça n’est rien si l’on compare avec le vol de Parmigiano-Reggiano en Italie, survenu en 2015 pour une valeur de...

C’est bien ça, Docteur Terreur, la valeur du butin était estimée à 1 million de dollars canadiens.

Les voleurs italiens étaient très bien organisés. La police a retrouvé des armes, des appareils électroniques pour déjouer les systèmes d’alarme et de l’équipement spécialisé pour pénétrer les forteresses où se cache l’or en lait caillé.

Des criminels canadiens moins futés n’ont pas eu le même succès l’année dernière. La remorque contenant plus de 30 000 livres de fromage s’est renversée, ce qui a mené à leur arrestation.

L'aliment le plus volé dans le monde

Selon le UK Centre for Retail Research, le fromage est l’aliment le plus volé dans le monde.

L’obscur monde du crime fromager serait un mélange particulier de petits criminels, de réseaux internationaux de contrebande et de restaurants...

... et de chiens !

Kevin Durkee, expert principal en fromage chez Pusateri’s Fine Foods à Toronto (meilleur titre d’emploi de tous les temps !) et ancien propriétaire du restaurant haut en contenu fromager Cheesewerks, explique : « Les restaurants et l’industrie du service tentent toujours de servir les meilleurs produits. Avec le vin et le fromage qui sont très couteux, la tentation est là. »

« Si vous êtes un foodie et que vous voyagez, vous avez fort probablement mangé des trucs qui sont arrivés dans votre assiette de façon particulière. »

C’est la faute de nos fins palais

La hausse des vols s’explique principalement par l’intensification de l’amour du fromage de qualité par les Nord-Américains. Si le CheezeWiz, le Petit Québec et les craquelins en forme de poisson ont régalé la province pendant des décennies, nos goûts se sont raffinés dans les dernières années.

Les restrictions et le phénomène de rareté augmentent considérablement la valeur de certains fromages fins. Par exemple, plusieurs juridictions en Amérique rendent illégale ou émettent des contraintes sur la vente de produits faits à partir de lait cru. Le Québec est un des endroits les plus ouverts sur le sujet... Bravo à nous !

Le crime dans nos assiettes

En plus du fromage de contrebande, un autre problème somptueux commence à se manifester. Le FAUX fromage !

Une étude de Bloomberg plus tôt cette année a dévoilé que certains fromages étiquetés comme étant du Parmesan ne contenaient aucune trace de celui-ci.

C'est malheureux, mais bon, si l’on a passé nos enfances à manger du « fromage » jaune en tranche, ce n’est pas du faux Parmesan qui va nous tuer.

Eurispes, un groupe de réflexion d’experts en économie et politique européenne affirme que les crises financières ont permis au monde criminel de s’immiscer beaucoup plus dans l’agroalimentaire. En 2012, ils affirmaient que 29,5 % des activités reliées à l’agriculture en Europe avaient des liens avec des organisations criminelles.

Finalement, le plaisir coupable qu’est le fromage est parfois coupable de plus d’une façon !