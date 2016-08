Nouveaux masques pour Carey Price

Adorant les masques, le gardien du Canadien de Montréal Carey Price ajoute deux nouveaux objets à sa collection en prévision de la prochaine Coupe du monde de hockey.

La compagnie CCM a d’ailleurs présenté l’un de ces deux masques par le biais du réseau social Twitter, lundi.

Photo Twitter

Original, l’objet est noir et blanc, mais arbore aussi des traits rouges électrisants. En plus de la feuille d’érable qui est mise en évidence, on remarque le nom «Canada» inscrit au-dessus de la tête, de même que le numéro 31, de chaque côté, au niveau du menton.

Photo Twitter

Price est pressenti pour agir comme gardien partant de la formation canadienne.

La Coupe du monde de hockey, qui sera diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports, est prévue du 17 septembre au 1er octobre à Toronto.