Politique: le vide

«C’est quand même étonnant que dans un pays de 320 millions d’habitants, on en soit arrivé à un duel entre Donald Trump et Hilary Clinton, de dire l’un des convives.

Les électeurs regardent le menu et se disent: «C’est tout ce que vous pouvez nous offrir? Une menteuse et un crackpot?»

De plus en plus, on votre «contre» et non «pour».