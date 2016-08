Postes Canada: une autre trêve de 24 heures pour essayer d’arriver à des ententes

OTTAWA – Postes Canada et le syndicat qui représente ses facteurs ont accepté de respecter une autre trêve de 24 heures peu avant 23 h 30 lundi soir afin de permettre à leurs négociateurs de s’entendre sur de nouvelles conventions collectives.

Les parties continueront donc de négocier avec l'aide du médiateur spécial durant toute la journée, mardi.

Le syndicat avait d’abord annoncé lundi soir que ses membres de la Colombie-Britannique et du Yukon refuseraient de faire du temps supplémentaires mardi matin si les négociations n’ont pas abouti.

Après s’être entendu avec l’employeur, le syndicat a annulé son moyen de pression et indiqué qu’il le mettait en suspens pour encore 24 heures.

Dimanche soir, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) devait mettre à exécution son préavis de grève en Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest, mais l’a une première fois annulé pour permettre la poursuite des négociations en présence du médiateur spécial nommé par la ministre fédérale du Travail à la fin de la semaine dernière.

De son côté, Postes Canada avait indiqué, dimanche soir, que «les conventions collectives actuelles continueront d'être en vigueur durant 24 heures de plus».

Le même scénario s’est déroulé lundi soir.

Les parties négocieront donc mardi dans la foulée d’un blitz commencé durant la fin de semaine avec l’aide du médiateur spécial.

L'équité salariale et les régimes de retraite sont parmi les principaux encore non réglés dans les négociations visant à doter les facteurs de l’unité urbaine et ceux de l’unité rurale de nouveaux contrats de travail.