Première en Jordanie, deuxième en Arabie saoudite

C'est bien parti pour le nouvel album de Céline Dion. Même s'il divise la critique en Europe francophone, Encore un soir fait bonne figure à travers le monde sur iTunes.

Les premiers chiffres officiels ne seront connus que la semaine prochaine, mais en consultant la boutique iTunes pays par pays, on peut présumer qu'Encore un soir est en bonne voie d'égaler, voire de surpasser la performance commerciale de Sans attendre, le dernier album de Céline paru en 2012.

Évidemment, Encore un soir est entré directement au numéro un au Canada et il se maintenait aisément à cette position, lundi matin. Le contraire aurait été étonnant. Surtout que la parution de l'album a coïncidé avec une série de dix-sept concerts à guichets fermés à Montréal, Québec et Trois-Rivières.

Les fans européens ont aussi répondu à l'appel. Lundi matin, Encore un soir trônait au sommet des ventes sur les palmarès iTunes de France, Belgique et du Luxembourg. La Suisse, autre territoire où le français est parlé, lui a offert le second rang.

1er en Jordanie

Ces résultats dans les pays francophones sont peu étonnants. Plus surprenante est la ferveur démontrée dans certains territoires non francophones.

Ainsi, Encore un soir se retrouve parmi les cinquante meilleurs vendeurs dans onze pays d'Europe. En Pologne et en Italie, il est 5e et 8e. Et notons une neuvième place en Moldavie.

On peut aussi constater que Céline compte sur de nombreux fans au Moyen-Orient, principalement en Jordanie (1re), en Arabie saoudite (2e) et au Qatar (3e).

La situation s'avère plus intrigante au Burkina Faso. Encore un soir est absent du top 200 des ventes sur iTunes. Par contre, les albums D'eux (52e) et On ne change pas (54e) y figurent avantageusement. Allez comprendre!

Dans les principaux marchés mondiaux, Encore un soir fait des scores honnêtes. C'est le cas aux États-Unis (85e), au Royaume-Uni (115e), au Japon (150e) et au Brésil (50e).

Critiques mitigées

S'il vaut son pesant d'or pour les fans, Encore un soir n'a cependant pas fait l'unanimité chez les critiques européennes.

L'Obs a été le plus cinglant. Dans un article intitulé «Encore une daube» qui a eu un vaste écho sur les réseaux sociaux, la critique Sophie Delassein parle d'un album dont l'écoute est «aussi interminable qu'ennuyeuse.»

À l'inverse, La Croix et PurePeople sont fort élogieux. Ce dernier relève notamment que tous les auteurs-compositeurs ont «parfaitement su poser des mots sur ce qu'a traversé la star ces dernières années».