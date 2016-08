Retour en cour de Nathalie Normandeau à Québec

QUÉBEC – L’ancienne vice-première ministre du gouvernement sous Jean Charest doit se présenter au palais de justice de Québec lundi, afin de fixer l’enquête préliminaire.

Le 5 juillet dernier, l’ancienne ministre libérale et six autres accusés avaient annoncé vouloir être jugés devant un juge et un jury.

Les accusés avaient exigé la tenue d'une enquête préliminaire commune - une étape qui sert généralement à tester la preuve de la Couronne - et entendaient alors contester le renvoi à procès au terme de cet exercice.

Nathalie Normandeau a été arrêtée le 17 mars par l’Unité permanente anticorruption. Elle est accusée de complot, corruption de fonctionnaire, fraude envers le gouvernement et abus de confiance.

Elle poursuit actuellement son ancien employeur, Cogeco, qui, à la suite de son arrestation, l’avait congédié sans solde.