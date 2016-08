Rêver au soleil dès le début de l’automne

Dans sa nouvelle brochure Soleil pour l’hiver 2016-2017, Vacances Air Canada propose une prime «Réservez tôt». Des économies considérables pourraient être effectuées si vous êtes rapide sur la gâchette.

Plus de la moitié de ces hôtels et ­complexes participent au programme Privilèges qui offre cinq valeurs ­ajoutées exclusives: emplacement privilégié de la chambre, enregistrement à l’avance et départ tardif, accès gratuit au WIFI, trois réservations garanties dans les restaurants à la carte et des milles Aéroplan.

Ceux qui réservent leur escapade soleil d’ici le 31 août pourront économiser jusqu’à 800 $ (250 $ par adulte et 150 $ pour les enfants de 2 à 12 ans) pour les voyages effectués entre le 1er novembre 2016 et le 30 avril 2017. Ce montant variera légèrement pour les retardataires.

Vacances Air Canada maintient également le ProtègePrix qui assure que tout forfait réservé d’ici le 31 octobre jouit d’une protection. Ainsi, en cas de baisse de prix, le client bénéficiera d’un rabais pouvant aller jusqu’à 800 $ par couple.

Enfin, il suffit maintenant de réunir 8 personnes pour profiter des avantages d’un voyage en groupe.

Pour consulter la brochure: bit.ly/2aInUfF

Sécurité à l’étranger

Vers quel pays se diriger pour se sentir en sécurité? L’Institute of Economics and Peace a étudié 24 facteurs tels que le le terrorisme, la stabilité politique et le sentiment de sécurité de 163 pays afin de dresser une liste des pays les plus et les moins sécuritaires pour les voyageurs. Les voici.

Pays les moins sécuritaires

►Nigéria, Corée du Sud, Russie, ­République démocratique du Congo, Pakistan, Libye, Soudan, Ukraine, Afrique Centrale, Yémen, Somalie, Afghanistan, Iraq, Soudan du Sud et Syrie.

Pays les plus sécuritaires

►Islande, Danemark, ­Autriche, ­Nouvelle-Zélande, Portugal, ­République tchèque, Suisse, Canada, ­Japon, Slovénie et la Finlande.

Source : Global Peace Index