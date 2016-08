Séisme en Italie: les Italiens de Montréal viennent en aide aux sinistrés

MONTRÉAL - Alors que l'Italie se prépare à une nouvelle journée de deuil national après le séisme dévastateur de la semaine dernière, la communauté italienne de Montréal s'organise.

Plusieurs initiatives ont vu le jour pour aider les familles éprouvées.

La commerçante Elena Faita, une personnalité dans la communauté italienne montréalaise, se prépare à solliciter ses clients via les réseaux sociaux pour qu'ils fassent un don à la Croix-Rouge.

«Même si c'est cinq dollars. Cinq dollars, beaucoup de personnes, ça fait beaucoup d'argent», note Mme Faita, propriétaire de la Quincaillerie Dante.

Le tremblement de terre, qui a fait environ 300 victimes, a touché des régions où de nombreux Italiens de Montréal comptent famille et amis.

La cousine de Flora Zuccheroso, qui vit près d'Amatrice, a perdu sa maison.

«Complètement détruite, oui. Alors, on essaie de donner ce qu'on peut, relate Mme Zuccheroso. C'est notre Italie aussi, hein!»

Réponse rapide

Le président du Comité SOS Italia, Antonio Sciascia, se réjouit de la réponse des gens d’ici. «C'est incroyable de voir la communauté se réunir si rapidement.»

M. Sciascia et un groupe d'Italiens ont mis sur pied, en l'espace de 24 heures, ce comité afin de soutenir leur pays d’origine. Le but: rediriger vers la Croix-Rouge les dons recueillis dans les Caisses populaires et les centres communautaires, comme la Casa Italia.

«L'argent ramassé aide vraiment pour l'immédiat, dans le sens des abris, soutenir les familles dans cette période temporaire, jusqu'à tant qu'elles reprennent une vie normale», mentionne Angela Minicucci, présidente de la Casa Italia.

Le restaurateur Massimo Lecas versera une part de ses revenus à la Croix-Rouge: «On a trois restaurants qui participent à cet effort-là.»

Les diverses collectes de fonds n'en sont qu'à leur début. Mais on sait que, jusqu'à maintenant, le compte est au moins à 120 000 $ après les dons annoncés par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

Ottawa n'a pas encore débloqué de fonds. Au bureau de la ministre du Développement international, on nous dit que l'Italie doit tout d'abord en faire la demande.