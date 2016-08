Stéphan Larouche est le nouvel entraîneur de Schiller Hyppolite

Quelques semaines après le retrait de Jean-François Bergeron, Schiller Hyppolite a embauché un nouvel entraîneur: Stéphan Larouche.

La nouvelle a été confirmée par Larouche lors du passage du Journal à son gymnase hier matin.

«On l’a vu grandir depuis les rangs amateurs, a souligné l’entraîneur d’expérience qui sera appuyé par Pierre Bouchard dans sa mission. On a toujours été aux alentours de lui et on le connaît de fond en comble.

«Je crois simplement que c’était un fit naturel pour lui. On veut poursuivre sur la lancée que Jean-François Bergeron lui avait donnée au cours des dernières années.»

Pour Hyppolite, c’est un ajout de taille alors qu’il entre dans une phase névralgique de sa carrière.

«C’est un gros défi à tous les points de vue, a précisé Larouche. Selon moi, c’est un boxeur qui gagne à être connu.

«Il doit seulement demeurer concentré sur ce qu’il a à faire et d’éviter les distractions. C’est un artiste et il faudra faire ressortir cette facette avec un style propre à lui.»

Le prochain adversaire: Yildirim

Au cours des derniers jours, Hyppolite a eu la confirmation de l’identité de son prochain adversaire: le Turc Avni Yildirim (13-0, 8 K.-O.).

Yildirim, qui est classé quatrième à la WBC chez les 168 lb, a notamment battu Glen Johnson et Aaron Pryor fils depuis le début de sa carrière.

Ce duel aura lieu à Berlin, en Allemagne, mais la date n’est pas encore déterminée. Le Québécois d’origine haïtienne aura une belle occasion de prouver des choses aux autres pugilistes de sa division.

‘C’est un très gros défi, a souligné Larouche. Yildirim est un boxeur qui met beaucoup de pression sur ses adversaires et je m’attends à un combat très physique.

‘Pour sa part, Schiller apportera un gros bagage d’expérience et de connaissances. Il a tous les ingrédients pour l’emporter et il suffit de trouver la bonne recette pour le faire.’

Larouche en sera à sa troisième visite en Allemagne en carrière. Il tente de ne plus penser au vol dont Éric Lucas avait été victime contre Markus Beyer en 2003.

‘Tu ne dois pas penser aux juges, mais seulement sur ce que tu peux contrôler: ta performance’, a déclaré Larouche qui en a vu d’autres.

Un menton fragile ?

Les deux dernières performances de Hyppolite ont souvelé certaines interrogations, car il est allé au plancher à chaque occasion.

‘Il a appris à se connaître pendant ces deux affrontements-là et il s’est rendu compte qu’il devait mieux protéger son menton, a souligné Larouche.

‘Moi ce qui m’a impressionné, c’est sa force de caractère. Il est allé au plancher avant de revenir en force pour gagner son combat.’

On verra si Hyppolite a vraiment appris de ses erreurs alors qu’il affrontera un boxeur doté d’une excellente force de frappe.

Croisé au gymnase de Boxemontréal.com, David Théroux a très hâte de renouer avec l’action après avoir été victime d’une annulation à la dernière minute en juillet.