Télévision: c'est la grande rentrée TVA!

C’est jour de rentrée pour le réseau TVA lundi alors que la chaîne présente sa programmation 2016-2017, marquée par plusieurs nouveautés et promettant des rendez-vous forts en émotions.

La chaîne compte conserver son titre de numéro un au Québec en misant sur l’émotion, la surprise, une information de qualité ainsi que de grands rassemblements qui feront l'événement.

«Cette année, TVA est fier d’intégrer une dizaine de nouveautés à son offre, de faire une plus large place aux jeunes et de miser sur une programmation en productions originales qui se déploiera sur un plus grand nombre de semaines», a déclaré Suzane Landry, directrice principale Chaînes et programmation du Groupe TVA.

En effet, ce ne sont pas les nouveautés qui manqueront cet automne. «La Voix Junior», animée par Charles Lafortune, figure parmi les émissions les plus attendues de la rentrée télévisuelle québécoise. Le rendez-vous hebdomadaire sera diffusé le dimanche à 19 h 30, alors qu’on retrouvera Marie-Pier Morin les lundis à 19 h pour les coulisses de «La Voix Junior».

Deux nouvelles séries entreront également en ondes cet automne, dont «L’Échappée», qui met en vedette Julie Perreault au centre d’une histoire qui se déroule dans l’univers des centres jeunesse. C’est à ne pas manquer les lundis à 20 h.

Tout de suite après, à 21 h, les téléspectateurs auront droit à «L’imposteur», une autre nouveauté dans laquelle Marc-André Grondin joue le rôle d’un homme menant la double vie d’un ex-trafiquant et d’un homme au succès professionnel éclatant.

Le mardi à 19 h, TVA offrira cet automne une rare incursion dans l’univers des démêlés juridiques. Dans «Histoires en cour», la journaliste Marie-Christine Bergeron s’entretiendra avec des accusés et des plaignants qui vivent une journée importante dans leurs procédures judiciaires.

Plusieurs de vos séries favorites seront également de retour. «Boomerang», «O’», «Au secours de Béatrice», «Complexe G», «Mensonges» et «La liste noire» sont toutes inscrites à la programmation 2016-2017 de TVA.

Les dimanches, Le jeu «Le Banquier» avec la pétillante Julie Snyder est de retour tandis qu’«Accès illimité» offrira quatre émissions spéciales vous offrant des moments d’une grande proximité avec, entre autres, Xavier Dolan et Céline Dion pour ouvrir la saison.

En octobre, TVA enrichira sa plateforme numérique tva.ca et lancera aussi une nouvelle application mobile. Des primeurs y seront offertes, du direct et la possibilité de rattraper les émissions de la grille.