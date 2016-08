Trudeau en Chine: «Tournant favorable», dit Jean-François Lépine

PÉKIN | Le représentant du Québec en Chine estime que Justin Trudeau se devait de rebâtir les ponts rapidement avec cette puissance économique mondiale après des années de relations difficiles sous le règne de Stephen Harper.

Le premier ministre s’est envolé lundi vers Pékin en compagnie de sa femme Sophie Grégoire Trudeau et de leur fille Ella Grace, dans le cadre d’une visite officielle de huit jours et du sommet des pays du G20 à Hangzhou.

«C’est un évènement très important autant pour le Canada que pour la Chine. Il y a eu une relation très froide pendant le passage de M. Harper au pouvoir, entre le Canada et la Chine. Très peu de visites ministérielles et d’échanges», souligne Jean-François Lépine, nommé il y a un an par le gouvernement Couillard pour diriger les trois bureaux du Québec en Chine.

«Nos relations commerciales ont continué à croître malgré tout, mais on peut penser que la croissance aurait pu être plus importante, compte tenu du peu d’efforts qui ont été faits de la part des politiciens au pouvoir à Ottawa pendant le règne Harper», poursuit l’ancien journaliste.

M. Lépine estime d’ailleurs que si les relations du Québec avec la Chine n’ont pas trop souffert durant cette période, c’est en particulier en raison de l’action des gouvernements Charest, Marois et Couillard. Il précise que les exportations québécoises en Chine ont augmenté de plus de 70 % entre 2010 et 2015, et de 20 % durant le seul premier trimestre de 2016.

« Beaucoup d’ouverture »

Selon M. Lépine, cette première visite de M. Trudeau est donc perçue comme «une occasion de provoquer un tournant favorable». Il constate que le gouvernement chinois fait preuve de «beaucoup d’ouverture», comme en témoigne une rare soirée privée avec le premier ministre chinois, Li Keqiang, à l’arrivée de M. Trudeau à Pékin. Ce dernier sera d’ailleurs en visite officielle au Canada trois semaines plus tard, et notamment au Québec le 23 septembre.

«Cela fait beaucoup d’occasions de relancer le dialogue et de refaire les liens», fait valoir M. Lépine.

Le porte-parole du premier ministre Philippe Couillard, Harold Fortin, affirme pour sa part que la mission de M. Trudeau en Chine s’inscrit «dans la série de gestes que nous posons pour construire des partenariats solides dans tous les secteurs, notamment celui de l'économie