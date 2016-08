Un spectacle de marionnettes crée un malaise devant des enfants

Un spectacle de marionnettes a créé tout un malaise dimanche sur le parvis de l’église Notre-Dame des Sept douleurs, à Verdun.

Par une belle journée, une petite fille regarde une grosse bestiole poilue sur une scène. La marionnette chante et la fillette tourne sur elle-même, emportée par le rythme de la musique.

La scène serait on ne peut plus banale si ce n’est que la marionnette chantait You are my prison bitch (tu es ma salope de prison), de Rodney Carrington.

«Nous avons été très surpris, mon mari et moi... Ce numéro était très inapproprié, explique Ronit Milo, qui a filmé les images du spectacle. On ne pouvait pas croire que c’était présenté devant un public composé en grande partie d’enfants.»

Mme Milo a assisté à la prestation avec son fils de trois ans, son mari et sa belle-mère. Le spectacle était présenté par la troupe Décadanse dans le cadre du festival «Marionnettes plein la rue», à Verdun. L’événement est organisé par la Société de développement commercial Wellington depuis sept ans.

Pas la place

«C’est certain que ce n’est pas le genre de propos qu’on veut dans un événement où il y a des enfants», a reconnu le maire d’arrondissement, Jean-François Parenteau.

Le dg de la SDC Bill Walsh a dit qu’il n’était pas au courant que ce numéro allait être présenté devant des familles .

«Nous avions un contrat pour un spectacle pour public général», a-t-il précisé.

Sur la page Facebook de décadanse, la troupe annonce qu’elle présente des «numéros musicaux de marionnettes pour adultes.» La troupe n’a pas rappelé Le Journal.