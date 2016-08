Une acéricultrice de la Beauce prête à se rendre en Cour suprême pour vendre elle-même son sirop

SAINTE-CLOTILDE-DE-BEAUCE – Une acéricultrice de la Beauce, qui a maille à partir avec la Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) depuis plusieurs années, est déterminée à se rendre jusqu'en Cour suprême du Canada. Angèle Grenier est prête à se battre pour pouvoir exporter et disposer de son sirop comme elle l'entend.

«La Cour Suprême est mon dernier recours. Je me bats depuis le début des années 2000 contre cette fédération et je ne peux plus reculer», dit-elle.

Angèle Grenier avait acheté une érablière de 7000 entailles à Sainte-Clotilde-de-Beauce en 1992. Au cours des dernières années, elle dit avoir investi une somme de 100 000 $ en frais judiciaires pour défendre son droit de vendre son sirop à l'extérieur du Québec. Après avoir essuyé un revers de la Cour supérieure du Québec à la fin du mois de juillet, elle acheminera dans les prochains jours sa demande pour être entendue en Cour Suprême.

«C'est une question de principe. Je maintiens que, selon les lois fédérales, j'ai le droit de vendre mon sirop à qui je veux, à l'extérieur du Québec. Je veux en débattre en Cour Suprême. Je le fais pour les générations futures».

Or, au Québec, il revient à la Fédération des producteurs acéricoles de gérer le Plan conjoint qui définit les conditions de production et de mise en marché du sirop d'érable.

La productrice estime qu'il lui en coûtera une somme d'environ 50 000 $ pour mener sa cause jusqu'en Cour Suprême. Une somme dont elle ne dispose pas présentement. Pour mener à terme ses démarches, elle s'est tournée vers le site GoFoundMe.com. Une page intitulée «Le sirop d'érable n'est pas un crime ou Maple Syrup is not a crime» a été créée pour amasser des fonds.

Lundi, une somme de plus de 2300 $ avait été accumulée.

«J'ai reçu des dons de partout au Québec et même de Russie et de l'Australie. Je suis extrêmement reconnaissante».

La requête de l'acéricultrice en Cour suprême sera déposée au cours des prochains jours. Si le plus haut tribunal du pays accepte de l'entendre, deux autres années pourraient s'écouler d'ici l'audition de la cause.

La Fédération des producteurs acéricoles du Québec compte 13 500 acériculteurs qui ont produit plus de 148,2 millions de livres de sirop d’érable en 2016. Sur le site internet de la FPAQ, on peut y lire que 5 millions d'entailles sont à la recherche d'acériculteurs.