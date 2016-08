Une rentrée dominée par les cônes

La course à obstacles quotidienne ne fait que commencer pour les automobilistes qui affronteront les innombrables chantiers de l’île de Montréal pour la rentrée automnale. Outre le «triangle des Bermudes» formé par les chantiers de l’échangeur Turcot, le nouveau pont Champlain et l’autoroute Bonaventure, les voyageurs devront zigzaguer à travers une quantité «exceptionnelle» et «historique» de chantiers sur l’île. Selon la chroniqueuse chez Circulation 730 Frédérique Marie, les voyageurs ont tout intérêt à se tourner vers le transport collectif et les stationnements incitatifs pour faciliter leurs déplacements. Pour les autres, et surtout les résidents de l’ouest de l’île, il faudra bien planifier ses déplacements... «et s’armer de patience», dit-elle.