Une vague d’amour pour Lulu

MONTRÉAL – À peine relevée d’une opération pour un cancer du sein et en attente d’un traitement adapté, Lulu Hughes est montée sur scène lundi soir lors du spectacle-bénéfice que ses amis et collègues avaient organisé pour lui venir en aide.

«C’est vraiment énorme ce qui est en train de m’arriver. Mais je n’ai pas envie de parler de moi. Je vous remercie tellement», a beaucoup insisté Lulu Hughes à la fin du spectacle, arrivant à contenir ses larmes avant de se tourner vers Dan Gergesco. «Je remercie l’univers de t’avoir mis sur ma route». Elle a aussitôt attaqué une chanson de son idole Janis Joplin «Mercedes Benz».

En rappel, le public du Club Soda a eu droit à toute une surprise. Dennis Quaid, l’acteur américain dans la métropole pour donner un spectacle avec son groupe The Sharks ce mardi, est sorti des coulisses pour chanter «Satisfaction» des Rolling Stones avec tous les artistes mobilisés.

Le rockeur Éric Lapointe l’avait précédé avec «Moman» et «Suspicious Mind», interprétée en duo avec Martin Fontaine.

Tambourin à la main, Lulu Hughes s’est faite discrète plus tôt sur «Refuse to Die» aux côtés de son ex-amoureux, Dan Georgesco, et de Richard D’Anjou, autre membre de la formation Too Many Cooks avec qui elle a fait équipe 25 ans plus tôt.

Dan Bigras, un ami de Lulu depuis plus de 30 ans, a invité les gens à lui écrire leur amour sur les médias sociaux avant d’interpréter «Naufrage».

Les Porn Flakes ont pu compter sur une famille élargie - Jean-Marc Couture, Kim Richardson, Martin Deschamps, Luce Dufault, Natalie Choquette, Anik Jean, Fred Lebel et plusieurs autres – pour apporter leur soutien à la chanteuse.

En première partie

«On est un nouveau groupe, on s’appelle les amis de Lulu», a dit le maître de cérémonie Guy A. Lepage, qui célébrait son 55e anniversaire ce mardi. Celui qui avait relayé la triste nouvelle sur Twitter, le 27 juillet dernier, a amorcé la soirée en remerciant l’assistance d’avoir répondu à l’appel en écoulant les billets en deux jours.

Frappée elle aussi par la maladie en 2008, l’animatrice Geneviève Borne a présenté un autre artiste aux prises avec le cancer depuis février dernier, le chanteur des BB Patrick Bourgeois. Le crâne dégarni, il a dédié son tube «Loulou» à la chanteuse à l’honneur.

Le frère de Lulu, Rick Hughes, a rejoint Kim Richardson pour entonner «It’s Only Love» de Bryan Adams. «Lulu est allé avec notre mère pour son troisième traitement de chimiothérapie. Elle aussi se bat pour sa vie», a-t-il dit avant de demander à la foule de lui transmettre son énergie. Une salve d’applaudissements de plusieurs minutes a aussitôt retenti.

Après avoir encaissé le choc de la nouvelle, Dan Georgesco, membre des Porn Flakes et ancien amoureux de Lulu Hughes, a eu l’idée de mettre en branle ce concert-bénéfice dont les fonds – près de 55 000 selon une première estimation - seront remis à l’artiste pour qu’elle et sa fille Melody, âgée de 6 ans, traversent cette épreuve sans tracas financier.