Vers une trilogie «Wayne’s World»!?

Non content de renouer avec les médias pour mousser la parution de Mike Myers Canada, une réflexion sur «le plusse meilleur pays du monde» comme dirait Jean Chrétien, l’acteur derrière la voix de Shrek fait également miroiter le retour d’un de ses personnages cultes: Wayne Campbell!

Dans des propos rapportés par Consequence Of Sound, Myers lance qu’«il serait intéressant d’examiner la vie de Wayne alors qu’il serait dans la cinquantaine. Je ne sais toujours pas de quoi ça aurait l’air, mais c’est une idée qui m’amuse. De plus, Dana [Carvey, l’interprète de Garth] et moi avons eu beaucoup de plaisir au 40e anniversaire [de “Saturday Night live” où les deux comédiens avaient réinterprétés les fameux adolescents pour un sketch]. On verra!»

C’est presqu’un... engagemeeeeeeeent!