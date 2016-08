[VIDÉO] Des jeunes hommes osent passer une nuit clandestinement dans un Ikea

Ah! Ikea!



Havre de paix lors du magasinage puis accélérateur de divorce lors de l’assemblage, la chaîne suscite moult fascinations chez ses clients (le phénomène de «piratage» de meubles en témoigne tout particulièrement).

Histoire de pousser cette fascination au paroxysme, deux jeunes Belges se sont cachés dans un placard d’un magasin de la chaîne afin d’en sortir après la fermeture pour l’explorer pendant la nuit.

«Ocean’s 11» sur fond de boulettes suédoises, quoi.

Après avoir capté quelques-unes de leurs mésaventures sur caméra, le duo s’est caché à nouveau pour finalement quitter le magasin parmi les premiers clients du jour.



Voici la fameuse vidéo rapportée par RTL...

Une opération virale?

Tout comme vous, on a des doutes. Ça sent la vidéo virale créer en collaboration avec la chaîne, non?

Et pourtant...

Le journal L’Avenir a contacté des gens d’Ikea à ce sujet et ces derniers notent que, bien que la vidéo est plaisante, «[c]lairement, on ne peut pas garantir la sécurité de ces personnes et on espère que cela ne donnera pas d’idées à d’autres».



De plus, on apprend que les compères ont demandé la permission du magasin avant de diffuser la vidéo. Ikea a donc acquiescé et, de plus, L’Avenir nous apprend que le magasin ne portera pas plainte... mais revoit ses mesures de sécurité.