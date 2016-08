8 roadtrips de dernière minute à faire ce weekend

Le weekend de la fête du Travail est souvent une dernière occasion de profiter de l’été pleinement.

À LIRE AUSSI: 15 activités à faire durant le long weekend

Si vous n’avez pas encore de plans de prévus, pourquoi ne pas prendre vos cliques et vos claques et découvrir notre beau pays le temps d’un weekend?

Voici 8 destinations où faire un roadtrip de dernière minute.

1. Kamouraska

On y va pour manger une bonne bouffe au bistro de l’Est, boire une pinte à la Tête d’allumettes et observer le coucher de soleil avec une bonne bouteille.

Bas St-Lawrent 🌊 Une photo publiée par Emma (@emma.tellier) le 2 Juil. 2016 à 13h16 PDT

Environ 4h15 de route de Montréal

2. L’île d’Orléans

Faire le tour de l’île prend un peu moins d’une heure, mais si vous prenez le temps de vous arrêter dans toutes les petites boutiques, ça peut être beaucoup plus long. Assurez-vous de faire un arrêt chez Cassis Mona & filles, au pub Le Mitan et de faire la route des fromages... L’île d’Orléans est l’endroit tout indiqué pour un weekend gourmand.

Environ 2h50 de route de Montréal

3. Tadoussac

Évidemment, Tadoussac la magnifique offre une vue à couper le souffle du fleuve Saint-Laurent. Vous pourrez y faire une panoplie d’activités en plein air. Observer la faune, faire de la randonnée, visiter des bâtiments historiques... Pour un weekend bien rempli, c’est l’endroit où il faut aller.

Environ 5h50 de route de Montréal

4. Matane

Pour les amoureux des fruits de mer, Matane est une destination très prisée. On y mange des crevettes (de Matane) à profusion et que dire des poissons frais? Matane abrite également de nombreuses petites boutiques où il fait bon fouiner. Assurez-vous de faire un arrêt à La Fabrique pour boire une bonne bière et manger des cornichons frits avant de retourner à la maison!

Une photo publiée par @cassandralvsq le 29 Août 2016 à 16h12 PDT

Environ 6h40 de route de Montréal

5. Baie-Saint-Paul

Ah, Charlevoix! Ici, il y a tant à faire que c’est difficile de choisir. Bien manger, faire de la randonnée... Les possibilités sont infinies! Il y a même une charmante plage où vous pourrez respirer l’air frais et regarder le coucher de soleil. Un endroit magique!

wherever you go, go with all your heart. Une photo publiée par myriam girard ❊ (@myriiamgiirard) le 16 Août 2016 à 4h00 PDT

Environ 3h50 de route de Montréal

6. Lac Taureau

Pour les amoureux de la nature, une visite au Lac Taureau s’impose. Si vous aimez le camping, c’est l’endroit idéal. Ici, vous trouverez de nombreuses forêts luxuriantes et évidemment, un lac. Vous pourrez vous baigner sans crainte, faire des sports nautiques, de la randonnée et terminer votre périple avec un feu de camp.

La vie de chalet 🙃⚓️ #fdsdemalade #seadoo Une photo publiée par Chloé Gravel (@chloeegravel) le 27 Août 2016 à 11h27 PDT

Environ 2h20 de route de Montréal

7. Toronto

Si vous êtes plutôt du genre urbain, une escapade à Toronto s’impose. L’époque où le seul intérêt d’aller à Toronto était la tour du CNN est révolue. Restos, salle de spectacle, petites boutiques, il y a de tout pour tous les goûts. Si vous avez la chance, allez manger au Bar Isabel, c’est probablement l’un des meilleurs restaurants de la ville.

CARROTS , HARISSA and GARLIC CHIP PARTY. Stupid delicious. #barisabel #carrots Une photo publiée par Bar isabel (@bar_isabel) le 6 Mars 2016 à 7h00 PST

Environ 5h50 de route de Montréal

8. Sandbanks

Pour profiter pleinement de la fin de l’été, pourquoi ne pas vous rendre à Sandbanks? Le bleu turquoise de ces plages ontariennes rappelle la mer des Caraïbes. Pas besoin de vous envoler dans le sud pour relaxer sur des plages paradisiaques.

|SANDBANKS 2K15|🌴🐚🐠 #sandbanks Une photo publiée par Jade👅 (@jadoucool6) le 23 Août 2015 à 13h13 PDT

Environ 5h15 de route de Montréal

Bon weekend!