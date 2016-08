15 activités à faire à Montréal et aux alentours pendant la longue fin de semaine

La Fête du Travail approche et plusieurs d’entre vous préparent déjà leurs plans en vue du long weekend.

Le plus dur sera de faire un choix puisque du 3 au 5 septembre une panoplie d’activités se préparent à Montréal et aux alentours.

Que ce soit en famille, en couple ou entre amis, si vous voulez vous évader ou profiter de la ville, vous serez comblé!

Une escapade dans les Laurentides

La MRC des Laurentides a mis place une nouvelle plateforme web répertoriant toutes les activités de plein air qu’il est possible de pratiquer sur son territoire. Les activités y sont listées selon la saison, le lieu et le sport/activité à pratiquer. Nous vous conseillons le Parc de la Montagne d'Argent et le Centre d'accès à la nature de l'UQAM pour le long weekend!

Le 1er anniversaire du Das Bier

Déjà un an maintenant que le Das Bier est ouvert sur l'Avenue Papineau! Venez fêter avec eux le dimanche 4 septembre. Au menu: Saucisses allemandes sur le grill gratuties de 17h à 22h, tout à 50% toute la soirée, musique live de groupes bavarois, dégustation de Krombacher dès 17h, la chance de gagner un iPad et beaucoup d'autres surprises!

Tyrolienne et quick jump

Installée depuis l’an dernier dans le Vieux-Port de Montréal, Tyrolienne MTL offre une descente exaltante survolant l’île Bonsecours. Le point d’arrivée est situé à quelques pieds du fleuve, ce qui offre une vue incroyable lors de la descente. La jeune entreprise montréalaise propose cette année un saut en chute libre, à même les installations de la Tyrolienne. Une plate-forme qui permet aux plus téméraires de s’élancer dans le vide, à près de 80 pieds dans les airs!

Une journée détente au Balnea Spa

Combinez expérience thermale, yoga et méditation ce weekend lors de la venue de Victor Verana dans le cadre de sa tournée mondiale. Ce sera également le dernier dimanche de l'Été des Chefs le 4 septembre, soulignant la venue de Grégory Paul du restaurant Mile-Ex.

Le Festival Yul Eat

De 11h à 23h, tout le weekend, rendez-vous dans le Vieux-Port près du Quai de l'Horloge pour une dégustation de plats hors du commun. En plus de compter des activités gratuites, le festival Yul Eat vous fait découvrir des saveurs bien de chez nous!

Le spectacle de Kanye West au Centre Bell

Kanye West sera en spectacle ce vendredi 2 septembre au Centre Bell. La parfaite façon de démarrer la longue fin de semaine. Il reste encore des places, faites vite!

Un brunch caribéen

Ce dimanche de 14h à 18h, venez vous déhancher au son du reggae et des rythmes du sud pour un brunch ensoleillé au Morgane de la Montagne.

Dérive nocturne au Bota Bota

Ce vendredi 2 septembre de 22h à 1h30, le Bota Bota vous fait vivre l'expérience de détente ultime le temps d'une dérive nocturne.

S.O.S. Labyrinthe

Saurez-vous vous évader du labyrinthe en un temps record?! Venez vous mesurer aux autres aventuriers et trouvez tous les objets perdus qu'il vous faut pour en sortir.

Voiles en Voiles

Situé tout près du S.O.S Labyrinthe, Voiles en Voiles est un parcours aérien variant de 2 pieds à 35 pieds de hauteur dans un bateau de pirate grandeur nature.

La dernière fin de semaine du Beachclub

Pour les party animals d'entre vous, venez profiter de l'ambiance endiablée du Beachclub une dernière fois pour le weekend de clôture, alors qu'il reçoit Armin Van Buuren dimanche et Showtek, Croatia Squad et Borgeous lundi!

Les Jardins de lumière

C'est du 2 septembre jusqu'au 31 octobre que vous pourrez profiter des magnifiques lanternes chinoises installées au Jardin botanique, offrant aux petits et grands un spectacle de toute beauté!

Le Burger Week

Le Burger Week, c'est plus de 40 restaurants de Montréal et d'ailleurs qui s'affrontent dans une compétition amicale pour déterminer quel établissement fait le meilleur burger et c'est VOUS qui déterminez le grand gagnant! Avis aux gourmands!

Fête des vendanges Magog | Orford

Sortez de la ville pour une escapade à Magog, le temps de savourer des vins et plats savoureux d'ici! Plusieurs forfaits disponibles.

Le festival Bières et Saveurs de Chambly

Les amateurs de houblon seront aux anges ce weekend alors que le festival Bières et Saveurs de Chambly battera son plein! Au programme: exposants, dégustations, ateliers conférence, spectacles et activités pour toute la famille.

