500 vaches volées en Nouvelle-Zélande

ASHBURTON, Nouvelle-Zélande – Un troupeau de 500 vaches a été volé dans une ferme laitière de la municipalité d’Ashburton en Nouvelle-Zélande, ce qui pourrait représenter le plus important vol de vaches dans ce pays, a rapporté mardi The Guardian.

Les 500 animaux ont possiblement été volés entre le début du mois de juillet et la fin du mois d’août à partir d’un troupeau comptant plus de 1300 vaches, a indiqué Willy Leferink, un ami du fermier à qui les vaches appartenaient.

«Je pense que les 500 vaches ont été tuées quelque part pour la vente illégale de leur viande, a commenté Andrew Hoggard, président de la fédération des fermes laitières de la Nouvelle-Zélande, cité par The Guardian. Ma préoccupation est de savoir comment et où il est possible de découper un si grand nombre d’animaux de façon hygiénique.»

Selon lui, les vaches ont possiblement pu être volées à l’aide de camions, au cours de plusieurs nuits.

La valeur du vol s’élèverait à 750 000 dollars néo-zélandais (environ 708 000 $) selon la BBC.

La police a ouvert une enquête pour tenter de comprendre comment ce vol inusité a été opéré.