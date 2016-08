Bras de fer juridique pour euthanasier deux pitbulls dangereux

COWANSVILLE – La ville de Cowansville tente d'obtenir l'autorisation du tribunal afin de procéder à l'euthanasie de deux pitbulls jugés dangereux. L'un des propriétaires s'y oppose farouchement.

Alexandre Beaudoin veut empêcher la ville de mettre fin aux jours de son chien, Killer. Son animal et le chien de sa mère, aussi de race pitbull, ont été impliqués dans l'attaque mortelle d'un petit carlin (pug) le 24 juillet dernier à Cowansville.

Le propriétaire du petit chien a lui aussi été blessé.

«Je recommande l'euthanasie», a affirmé le directeur de la SPA des Cantons.

«Au total, ils ont blessé deux personnes et le petit chien a été éventré et presque dévoré. Ces pitbulls représentent un danger pour le public», a-t-il tranché.

Après l'agression, les deux pitbulls ont été confiés à la SPA des Cantons, mais quelques jours plus tard, Killer a été volé et retrouvé à Waterloo. Les mesures de sécurité ont alors été augmentées à la SPA et depuis, ces deux pitbulls sont gardés dans un endroit secret.

Alexandre Beaudoin n'a pas voulu répondre aux questions de TVA Nouvelles.

Le propriétaire de Killer sera de retour devant la Cour Supérieure le 13 septembre.

L'affaire a coûté plus de 8000 $ aux contribuables de Cowansville jusqu'à présent, selon le quotidien «La Voix de l'Est».