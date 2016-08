Après avoir passé un peu plus d’un mois au Québec, c’est avec tristesse que Céline Dion quittera la Belle Province dans quelques jours. «Ça va être dur de partir», a reconnu la chanteuse mardi soir à TVA et LCN.

La reine de Las Vegas reprendra son trône le mois prochain au Colosseum du Caesars Palace. Elle était arrivée à Montréal en juillet, après avoir donné des spectacles à Anvers (Belgique) et Paris (France). «Ce ne sera jamais suffisant», a-t-elle dit en parlant du temps qu’elle a passé au Québec.

Céline Dion, dont la précédente série de concerts au Québec remontait à février 2009, espère revenir donner des spectacles au Québec bientôt, quitte à participer au Festival du cochon de Sainte-Perpétue. «J’espère qu’Aldo (Giampaolo, son gérant) va me trouver plein d’affaires, que ce soit le Festival du cochon, que ce soit n’importe quel genre de festivals... N’importe quoi!», a précisé celle qui lançait vendredi Encore un soir, son nouvel album en français.

«Il y avait beaucoup de choses faites à la main, a-t-elle expliqué durant l’entretien. Ça m’a touchée. Je déménage tout le temps parce que mes maisons ne sont pas assez grandes parce que je ramasse absolument tout! Les Productions Feeling (sa maison de gérance) ne sont plus capables!», s’est-elle exclamée en riant.

La superstar a aussi raconté comment elle avait «redécouvert» les fraises, les bleuets et le maïs durant son séjour au Québec. Dans ses concerts des dernières semaines, elle relatait en prime ses histoires de pêche avec Nelson et Eddy, ses jumeaux de 5 ans. Nous savons également qu’elle est allée voir René-Charles, aujourd’hui âgé de 16 ans, jouer au hockey.

Céline Dion a rappelé combien la cause des enfants malades (cancer, fibrose kystique, etc.) lui tenait à cœur. Elle a d’ailleurs remercié tous les gens qui avaient ouvert leur portefeuille pour participer au mouvement.«Donner, c’est difficile de nos jours parce que la vie est dure, la vie est chère, la vie est difficile... Les parents travaillent, les enfants vont à la garderie... Vous le savez autant que moi. Sinon plus, probablement», a-t-elle déclaré.