Chacun sa loi, désordre assuré!

La réaction de certains maires français, qui entendent maintenir l’interdiction du port du burkini, et ce, malgré la décision juridique du Conseil d’État, est prélude d’anarchie et de radicalisation encore plus malsaines. Il est tout de même surprenant que ce soit des maires de la droite française qui fassent fi de la décision du plus haut tribunal administratif. Généralement, nous les retrouvons du côté de la loi et l’ordre, alors qu’ils voudraient réduire l’État à ses fonctions régaliennes.

Ce n’est pas d’hier que de réputés sociologues français clament la nécessité de renégocier le contrat social. La crise des banlieues en 2005 avait particulièrement mis en exergue cette urgence que le sociologue Louis Chauvel avait anticipée dès le début des années 2000. Il semble toutefois qu’au pays du dialogue social, on ait en aversion la négociation. Le récent exemple de leur réforme de la loi du travail nous a plutôt fait voir un dialogue de sourds qui a débouché sur une impasse.

Le journaliste Jean-Claude Guillebaud, dans son livre La trahison des lumières publié en 1995, nous faisait déjà voir cette France fragmentée où le vivre ensemble perdait tout son sens parce que tous et chacun se regroupaient sur la base de leurs intérêts particuliers en se souciant de moins en moins de l’intérêt général. Querelles générationnelles, querelles de valeurs religieuses, querelles de classes sociales, querelles régionales affaiblissent de plus en plus l’idée républicaine et l’idée même du pays, alors que chacun voudrait faire sa loi.

La gauche française est en lambeau avec son président qui a gouverné à droite. La droite française n’en mène guère plus large avec sa flopée de candidats qui veulent en prendre la tête et son dangereux flirt avec l’extrême-droite pour ne pas se laisser damer le pion par cette dernière. Quant à l’extrême-droite, elle se nourrit à la même auge qu’un Donald Trump aux États-Unis et n’augure rien de bon pour l’apaisement des tensions et la quête d’un nouveau sens pour la France.

Chose certaine, si les élites politiques françaises ne se ressaisissent pas promptement, des jours sombres guettent la France. Qui pourra reprocher à l’autre de ne pas respecter l’État de droit quand celles et ceux qui sont élus dans les règles ne veulent par la suite qu’en faire à leur tête.

Le Québec se doit de tirer des leçons de l’exemple français afin de s’éviter le niveau de tension social que ses élites politiques sont en voie de provoquer. L’interdiction pure et dure d’une tenue vestimentaire à connotation religieuse dans l’espace public est contreproductive et accentue habituellement le comportement non désiré. Si l’État se doit d’être neutre et laïc, il n’a pas à l’imposer aux citoyens dans leur vie privée. D’autre part, le laxisme de nos partis politiques pour définir et développer les règles de notre vivre ensemble n’est pas plus acceptable, car c’est ainsi que s’ouvre la porte à l’intolérance.

Les différences peuvent être effrayantes, mais quand on ne les apprivoise pas et qu’on veut les faire disparaitre, elles risquent d’être explosives. Un vrai dialogue social où règne la libre expression devient le meilleur gage pour vivre ensemble harmonieusement sur la base de règles communes.