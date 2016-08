Changements majeurs ou non?

Je n’ai aucune crainte quant au déclenchement possible d’un arrêt de travail, mais ces négociations ne se feront pas dans une harmonie complète. Selon moi, les principaux obstacles qui se dressent avant qu’une nouvelle entente soit signée sont: la réduction du nombre des matchs de la saison régulière, l’adoption de mesures rigides visant à accélérer le déroulement des matchs et le recours, trop fréquent selon certains dirigeants, au déploiement d’une défense spéciale contre les frappeurs.

Dès que le receveur a remis la balle au lanceur, le frappeur devrait toujours être dans son rectangle et non en train d’ajuster ses gants de frappeur!

Je ne parle pas des David Ortiz de ce monde, mais bien des frappeurs dont la moyenne est aux alentours de ,250 et qui ne frappent en moyenne qu’une dizaine de circuits. Si ces frappeurs décidaient de cogner la balle au champ opposé plus souvent, les gérants n’utiliseraient pas de défense spéciale contre eux.

Finalement, les équipes utilisent de plus en plus de releveurs, ce qui implique de plus en plus de changements, donc d’arrêts de jeu. En 1988, les équipes avaient utilisé, en moyenne 27 lanceurs durant la saison. L’an dernier, chaque club avait eu recours, en moyenne, à 27 lanceurs.