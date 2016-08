Couche-Tard augmente ses profits à 324 millions$

Alimentation Couche-Tard a rapporté des profits en hausse de 9% au premier trimestre, les résultats démontrant des ventes plus fortes dans l’ensemble de ses marchés géographiques.

Les profits de l’entreprise de Laval se sont élevés à 324,4 millions $ ou 0,57 $ par action, comparativement à 297,8 millions $ ou 0,52 $ par action à l’exercice correspondant l’année précédente.

En excluant certains éléments, le bénéfice ressort à 0,58 $ par action, ce qui supérieur d’un cent aux profits anticipés par les analystes de Bloomberg.

Les ventes du trimestre complété le 17 juillet ont diminué de 6,2% pour s’établir à 8,4 milliards $, en raison notamment de la fluctuation à la baisse du prix du carburant. Couche-Tard indique qu’un prix de vente moindre du carburant n’a pas d’effet négatif sur ses marges brutes. Un tel prix a plutôt un effet contraire puisque les consommateurs ont davantage tendance à voyager.

Les ventes des magasins comparables – une mesure clé de rendement dans le secteur du commerce au détail— ont progressé de 2,4% aux États-Unis, de 4,9% en Europe et de 0,9% au Canada. Les volumes de carburant par magasin comparable sont aussi en hausse dans chacune des régions.

«Notre performance au cours du trimestre a été à la fois constante et satisfaisante», a commenté mardi Brian Hannasch, président et chef de la direction d’Alimentation Couche-Tard.

«Les ventes de marchandises des magasins comparables aux États-Unis et au Canada ont été solides, tandis qu'elles ont été robustes en Europe, dans tous les cas, alimentées par la popularité croissante de notre offre élargie de services alimentaires, nos stratégies de mises en marché efficaces ainsi que la contribution croissante de nos acquisitions.»

Au cours du trimestre, le spécialiste du commerce de proximité a déployé sa marque Circle K dans près de 250 magasins sous l’enseigne Statoil en Europe. «L'achalandage dans nos magasins est demeuré stable où nous avons déployé notre nouvelle marque en Norvège, Suède et Danemark, indiquant que nous maintenons notre élan dans nos marchés européens les plus importants et profitables.»

Depuis la fin du trimestre, l’entreprise fondée par Alain Bouchard a conclu des ententes pour acquérir l’entreprise américaine CST Brands (Dépanneur du Coin) pour 4,4 milliards $ US, de même que 53 sites en Louisiane d’American General Investments et de North American Financial Group pour un montant non dévoilé.