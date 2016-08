De l’action à TVA Sports

Dévoilant sa programmation et une nouvelle image de marque, la chaîne TVA Sports compte miser sur deux points: l’action et l’émotion.

En effet, à l’occasion de son cinquième anniversaire, la chaîne sportive se donne pour mission d’amener les téléspectateurs au cœur des plus grands rendez-vous sportifs.

La saison démarrera d'ailleurs en force avec la présentation de la tant attendue Coupe du monde de hockey 2016. Tous les meilleurs joueurs de la planète ont rendez-vous à Toronto en septembre.

Un total de 29 matchs seront présentés pendant la Coupe du monde et ça commence dès le 8 septembre alors que Zdeno Chara et l’équipe d’Europe affronteront Jonathan Drouin et l’équipe des moins de 23 ans de l’Amérique du Nord, au Centre Vidéotron de Québec.

À propos de la nouvelle image de marque de TVA Sports, elle est «une façon d’amener l’amateur au cœur des événements sportifs, de lui faire toucher à l’essentiel, au vrai», a-t-on précisé, par voie de communiqué.

Des émotions

«Au-delà des résultats et du pointage, le sport est riche en histoires, en émotions et c’est ce que nos équipes vous feront vivre à travers toute notre programmation! Ça va commencer en grand avec la présentation de la Coupe du monde de hockey», a ainsi souligné Serge Fortin, vice-président de la chaîne TVA Sports.

Aussi, la programmation sera chargée tout au long de l'année. L’Impact de Montréal entamera la dernière étape de son calendrier régulier et ses matchs seront diffusés en direct jusqu’à la fin octobre. Diffuseur officiel des Blue Jays de Toronto, TVA Sports présentera la course aux séries en septembre et en octobre, ainsi que la série de division.

Également, il sera possible de suivre les meilleurs joueurs de hockey junior avec la présentation des matchs de la LHJMQ, de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial. Le football occupera également une grande place sur les ondes de la chaîne cet automne, puisque la saison du football universitaire québécois reprendra l’antenne dès samedi. Pour l’occasion, le Rouge et Or de l’Université Laval affrontera les Carabins de l’Université de Montréal.

Encore plus de sports

Le football de la NFL sera également de retour avec les matchs du jeudi soir et le programme triple de l’Action de grâce. Les amateurs de boxe seront servis, car TVA Sports offrira un accès privilégié aux meilleurs combats du Québec grâce à ses partenariats avec GYM et Eye of the Tiger Management.

De plus, les amateurs de tennis auront plusieurs grands rendez-vous à mettre à leur agenda avec la présentation de 27 tournois de la WTA en 2017. Dès la mi-septembre, les téléspectateurs pourront suivre Eugenie Bouchard à la Coupe Banque Nationale et regarder les talents canadiens à la Coupe Davis. Enfin, les 9 et 11 septembre, les amateurs de cyclisme seront servis avec les deux courses des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal.