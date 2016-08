Des chauffeurs de la STM de moins en moins délinquants de la route

Meilleure conduite ou réduction des patrouilles policières, les chauffeurs d’autobus reçoivent de moins en moins de contraventions, a appris le 24 Heures.

Au cours des cinq premiers mois de l’année, les chauffeurs d’autobus de la Société de transport de Montréal (STM) ont reçu 30 constats d’infraction, selon des chiffres obtenus en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

Si la tendance se maintient, ils devraient en recevoir 72 cette année, soit un peu moins que l’an dernier (89) et bien moins qu’en 2013 (105).

Tendance générale

Si on regarde le portrait des trois dernières années, ces données indiquent une légère baisse du nombre d’infractions sanctionnées, mais difficile de savoir si cette tendance est due à un changement de comportement ou suit simplement la courbe du nombre de constats émis par les policiers.

En effet, sur la même période, les policiers ont émis en moyenne 23 % de constats en moins pour les infractions de mouvement et de vitesse (excluant les infractions de stationnement, non applicable dans ce cas), selon les rapports annuels du Service de police de la Ville de Montréal.

Rappelons que cette diminution avait été observée lors des moyens de pression mis en place par les policiers pour contrer le projet de loi sur les régimes de retraite.

Culture de sécurité routière

Mais selon la STM, cette tendance reflète plutôt la «culture de sécurité routière» mise en place depuis 2009 par l’entreprise.

« La STM s’est dotée d’un plan d’action quinquennal qui vise la réduction des accidents de la route et des infractions, qui comporte la création d’un secteur Amélioration de la performance, dont une division sécurité routière, de meilleures communications, formations et outils d’évaluations et d’analyses», a indiqué Amélie Régis, porte-parole de la STM.

Pour Daniel Leroux, vice-président du Syndicat des chauffeurs d'autobus, des opérateurs de métro et employés des services connexes de la STM (SCFP 1983), «ces chiffres démontrent que nos membres sont professionnels et font tout ce qu'ils peuvent pour assurer un service sécuritaire dans le respect du Code de sécurité routière».

Feux non respectés

Feux rouge et jaune non respectés, voici l’infraction la plus souvent commise par les 3500 chauffeurs en moyenne entre 2013 et 2015, puisqu’elle représente près du tiers des 265 constats reçus pour cette période.

D’ailleurs, déjà cette année, 18 des 30 constats remis concernent cette problématique.

Par la suite, c’est la verbalisation pour excès de vitesse, non-respect de la signalisation et du port de la ceinture de sécurité qui reviennent le plus.





Nombre de constats d’infractions

2013 : 105

2014 : 71

2015 : 89

2016 (au 31 mai) : 30

* Source : Société de transport de Montréal

Infractions les plus récurrentes entre 2013 et 2015

Feu jaune : 18 %

Excès de vitesse : 14 %

Feu rouge : 12 %

Signalisation non respectée : 12 %

Ceinture de sécurité : 11 %