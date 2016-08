Des «comportements illégaux»

La Commission européenne exige d’Apple le remboursement à l’Irlande de plus de 13 milliards d’euros (environ 18,9 milliards $) d’«avantages fiscaux indus». C’est un record dans la lutte à l’évitement fiscal.

Tant l’Irlande que Washington ont immédiatement annoncé qu’ils feraient appel de cette décision. Apple l’a qualifiée de «néfaste» pour l’investissement et l’emploi en Europe. Le géant américain est basé depuis 1980 à Cork, au sud de l’Irlande, où il emploie près de 5000 personnes. Apple, dont la capitalisation boursière est proche de 600 milliards de dollars US, a réalisé l’an dernier 234 milliards $ US de chiffre d’affaires.

Nous en avons parlé avec Marwah Rizqy, professeure adjointe au Département de fiscalité de l’Université de Sherbrooke.

Comment ce jeu fonctionnait-il en Irlande?

«L’Irlande a un taux d’imposition officiel de 12,5 %. Dans les faits, il négocie à porte close. Dans le cas d’Apple, ce taux était de 0,005 %, et il est même descendu à 0,0005 % en 2014. Cela signifie que sur les 16 milliards $ US de bénéfices déclarés par Apple en 2015 dans toute l’Europe, l’Irlande a reçu la somme de 50 millions $ US. Il est donc resté 15,65 milliards $ US non imposés. La Commission somme l’Irlande de collecter cet argent.»

Où est cet argent?

«L’argent est stationné dans des paradis fiscaux, en attendant le prochain “tax holiday”. En 2004, des multinationales américaines ont fait des pressions sur le gouvernement Bush pour obtenir ce congé de taxes, afin de rapatrier tous leurs profits qui dormaient dans des paradis fiscaux, et de n’avoir à payer qu’un taux d’imposition de seulement 5 %, au lieu de 35 %. Dernièrement, ces mêmes multinationales ont demandé à nouveau le congé fiscal. [...] L’administration fiscale et le Congrès n’ont donc pas donné suite à cette demande cette fois. On estime qu’Apple aurait quelque 200 milliards $ US inactifs dans des paradis fiscaux, qui attendent leur prochain congé fiscal.»

Comment explique-t-on la réaction des Américains, outrés de la décision de la Commission européenne?