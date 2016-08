Drôles de dames

Au milieu des années 1980, Cookie Dingler chantait qu’être une femme libérée, ce n’était «pas si facile». Trois décennies plus tard, les choses n’ont pas changé, sauf qu’elles sont beaucoup plus drôles.

C’est du moins ce qu’on retient après avoir visionné les trois premiers épisodes des Simone, une savoureuse nouvelle comédie qui sera diffusée à Radio-Canada cet automne.

Réalisée par Ricardo Trogi (Le mirage, Horloge biologique) et conçue par Kim Lévesque-Lizotte, qui signe également les textes avec Louis Morissette, la série brosse le portrait de Maxim (superbe Anne-Élisabeth Bossé), une jeune professionnelle de Québec qui décide de repartir à zéro à Montréal, après avoir tout largué: sa ville, ses parents (Sylvie Potvin et Michel Barrette), son emploi et surtout, son chum, un «bon Jack» (Benoit Maufette), qui caresse de nombreux projets de couple peu emballants, comme celui d’acheter un semi-détaché au Faubourg des Fauvettes. Se sentant prise au piège, Maxim panique et s’enfuit chez Laurence (Rachel Graton), une amie chroniqueuse télé qui carbure aux likes sur Instagram. La barmaid Nikki (Marie-Ève Perron) viendra compléter le trio 100 % féminin.

Génération Y

Moins corrosive que C.A., mais plus comique que Girls, Les Simone ravit à coup de répliques ciselées qui rejoindront assurément la génération Y. Les modes de communication chouchous des milléniaux (Facebook, messages textes) y sont d’ailleurs bien dépeints... un peu trop même. Oui, plusieurs d’entre nous passent leur vie à envoyer des textos, mais veut-on vraiment regarder des gens faire la même chose à la télé? Pas sûr.

Bien qu’elles soient névrosées au possible, les héroïnes s’avèrent touchantes. On rigole des mésaventures de Maxim, mais sa quête identitaire n’a rien d’une blague. Laurence nous fait mourir de rire quand elle doit énumérer les numéros du Banco au bulletin de nouvelles, mais elle vient nous chercher d’une autre façon quand elle confronte son copain musicien (David Giguère) qu’elle soupçonne d’adultère. Voilà pourquoi nous serons fidèles au poste jusqu’en novembre.

Les Simone devrait également plaire à ceux qui trouvent qu’on voit toujours les mêmes visages au petit écran. Hormis Anne-Élisabeth Bossé (Série noire, Les pays d’en haut), les acteurs principaux sont loin d’être des vedettes établies. Et c’est très bien ainsi. Ça nous permet notamment d’apprécier le talent comique de Karine Gonthier-Hyndman, qui campe la sœur de Maxim. L’actrice de Like-Moi provoque les rires sans effort en banlieusarde snob qui mélange pilules et vin rouge.

Série féministe

Kim Lévesque Lizotte qualifie Les Simone de «série féministe», un terme qui continue à faire couler beaucoup d’encre en 2016. Féministe, parce que Maxim revendique le droit de mener sa vie comme bon lui semble. «Elle veut sortir du carcan, indique l’auteure en entrevue. Elle veut créer son propre modèle.»

►ICI Radio-Canada Télé présente Les Simone le mercredi à 21 h 30. Début: 14 septembre. Les deux premiers épisodes seront offerts sur Tou.tv dès le 7 septembre.