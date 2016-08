Écoles anglophones: des formules gagnantes

Le Journal vous présente trois exemples d’écoles anglophones où les élèves réussissent particulièrement bien, afin de mieux comprendre le secret de leur succès. Tour d’horizon de quelques méthodes gagnantes.

École secondaire St-Patrick, Québec - Un programme de mentorat

Dans cette école secondaire, chaque élève de la première à la cinquième secondaire a un «mentor». Il s’agit d’un enseignant que les élèves rencontrent de deux à trois fois par semaine, pendant une période de 20 minutes, en petits groupes ou de façon individuelle. Ce sera l’occasion de faire le point sur leurs études, mais aussi sur ce qui se passe dans leur vie. « Comment ça va à la maison? Est-ce que le jeune a bien dormi ou s’il a gamé toute la nuit? Au secondaire, ça se passe beaucoup dans l’affectif. C’est important que les élèves aient un lien fort avec au moins un adulte dans l’école», affirme le directeur, André Gosselin.

Dans cette école, les périodes de classe durent 70 minutes plutôt que 75, afin de pouvoir faire de la place dans la grille-horaire pour prévoir ces périodes réservées au mentorat. «Ça nous permet de bâtir une relation de confiance et de faire autre chose que de jouer à la police, lance l’enseignante Julie Robitaille. C’est vraiment un système qui a fait ses preuves.» Gabriel, qui a terminé en juin son secondaire après avoir traversé des périodes plus difficiles, le confirme. «Ça m’a beaucoup aidé à organiser mon temps pour mieux réussir», dit-il. Un programme semblable existe aussi à l’école Quebec High School.

Le directeur au bout du fil

Début juillet, lorsque le directeur André Gosselin reçoit les relevés de notes du ministère de l’Éducation, il se fait un devoir avec son adjointe d’appeler chacun de ses élèves qui a un échec pour lui expliquer quelles sont ses options : examen de reprises, cours d’été, cours de rattrapage, etc. «Je ne pars pas en vacances tant que ce n’est pas fait, lance-t-il. Souvent, c’est avec un échec en fin d’année que le jeune se décourage et ça peut faire boule de neige par la suite. Il ne faut pas les lâcher.» C’est en partie ce qui explique selon lui que le taux de décrochage – moins de 5% – soit si bas dans cette école secondaire, un chiffre qui inclut les départs à cause de déménagements familiaux en cours d’année.

Des embauches faites par l’école

Comme plusieurs autres de ses collègues qui font partie de la commission scolaire Central Quebec, André Gosselin peut embaucher lui-même ses enseignants, sans passer par les ressources humaines de sa commission scolaire. «Chez nous, c’est très décentralisé : 95% des profs que j’ai engagés, ça s’est fait dans mon bureau», lance-t-il. Si la décentralisation est si forte, c’est d’abord par choix mais aussi parce que la commission scolaire couvre un si vaste territoire qu’elle ne peut faire autrement que d’avoir des écoles davantage autonomes. Le fait d’embaucher lui-même des enseignants permet de les sélectionner davantage selon le profil et les valeurs de l’école, précise M. Gosselin. Selon l’Association des commissions scolaires anglophones, le réseau scolaire anglophone est plus décentralisé que le réseau francophone.

ÉCOLE SECONDAIRE ST. PATRICK’S, QUÉBEC

Nombre d’élèves : environ 500

Proportion d’élèves en difficulté : 20%

Taux de diplomation : 95%

École secondaire Joliette, Lanaudière - Des élèves épaulés par d’autres élèves

Dans cette petite école secondaire de Lanaudière, ce sont des élèves de troisième, quatrième ou cinquième secondaire qui chaque année vont rencontrer ceux de sixième année pour leur expliquer les règlements et le fonctionnement de l’école, en plus d’être en charge de la visite. Ils sont aussi présents lors de leur première journée de classe, en septembre. «Ça marche très bien, ça renforce le sentiment d’appartenance», affirme Nadia Anwar, qui était jusqu’à récemment la directrice de cette école. Ce programme de «peer advising» a aussi permis d’éliminer des problèmes d’intimidation, ajoute-t-elle. «Ça fait prendre conscience de l’importance que les grands ont auprès des petits».

Des jeunes en difficulté suivis de près

Dans cette école, ce sont les élèves en difficulté qui ont droit à des mentors. Des enseignants donnent de leur temps pour les suivre de près et les aider à traverser un parcours scolaire parsemé d’embûches. Chaque année, la directrice appelle aussi tous les élèves qui n’ont pas eu leur diplôme afin de savoir quel est leur plan de match et s’ils envisagent de s’inscrire dans une formation professionnelle ou à l’éducation aux adultes. «On en réchappe les deux tiers comme ça», affirme Nadia Anwar, qui ne cache pas que le fait d’être une petite école aide à bien suivre ses élèves. «On ne serait pas capable de faire autant dans une grosse école. C’est facile d’aller chercher les élèves qui ont le plus de misère, on les voit tout de suite.»

ÉCOLE SECONDAIRE JOLIETTE, LANAUDIÈRE

Nombre d’élèves : 240

Proportion d’élèves en difficulté : 30% qui ont un plan d’intervention

Taux de diplomation : qui varie entre 70% à 90% selon les années

Académie LaurenHill, Montréal - «Looping» : les mêmes enseignants pendant deux ans

Dans la plus grosse école secondaire de la commission scolaire English Montreal, les mêmes profs enseignent aux mêmes élèves pendant deux ou même trois ans. Répartis sur deux campus différents, les élèves ont les mêmes enseignants en première et deuxième secondaire et le scénario est semblable au deuxième cycle du secondaire, selon les choix de cours des élèves. «Si l’élève a le même prof de math pendant deux ans, l’adaptation n’a pas à se faire en début d’année. Ça fait un mois de moins de perdu», explique celui qui était jusqu’à récemment le directeur, Claude Dansereau. Cette pratique, qu’on appelle le «looping», est aussi répandue dans d’autres écoles secondaires anglophones. Elle permet aux enseignants de mieux connaître leurs élèves et de s’adapter à leurs besoins, puisqu’ils leur enseignent pendant une plus longue période, ajoute M. Dansereau.

Des profs qui travaillent en équipe

Le mercredi avant-midi, les élèves commencent les cours plus tard, ce qui permet aux enseignants de se réunir afin de travailler en équipe dans ce qu’on appelle «des communautés d’apprentissage professionnel». Ce sont les profs qui décident comment ils utilisent la période qui leur est alloué, explique M. Dansereau. «Il faut donner aux profs le temps et les moyens d’utiliser leurs compétences en toute autonomie. C’est un gros succès», dit-il. Récemment, les professeurs d’histoire en ont profité pour analyser les résultats de leurs élèves et pour travailler sur une autre façon d’enseigner les concepts moins bien compris.

ACADÉME LAURENHILL, MONTRÉAL

Nombre d’élèves : 1250

Proportion d’élèves en difficulté : 28%

Taux de diplomation : 92%

Élèves en difficulté : le choix de l’intégration

L’école secondaire Saint-Patrick’s à Québec et l’Académie LaurenHill, à Montréal, ont toutes les deux réussi un véritable tour de force : plus de 90% de leurs élèves obtiennent un diplôme d’études secondaires, même si au moins un jeune sur cinq est en difficulté, une proportion semblable à la moyenne provinciale.

Dans ces deux écoles, il n’y a aucune classe spéciale, même si le nombre d’élèves est suffisamment élevé pour en créer. «C’est un choix», lance André Gosselin, directeur de l’école Saint Patrick’s. «On accueille toutes les problématiques et c’est un défi quotidien de gérer les ressources. On essaie d’être créatif avec l’argent qu’on a. Les services sont réglés au quart de tour», dit-il.

Même son de cloche de la part de Claude Dansereau, de l’Académie LaurenHill. «On essaie autant que possible de favoriser l’inclusion», dit-il. Dans cette école secondaire de Montréal, des enseignants-ressource –un à temps plein par niveau – ne travaillent qu’avec les élèves en difficulté, directement dans la classe. Ces enseignants vont suivre les mêmes élèves pendant deux ou trois ans, soit pendant tout un cycle du secondaire.

Le taux d’intégration des élèves en difficulté dans les classes régulières est d’ailleurs plus élevé dans les commissions scolaires anglophones que francophones, selon les chiffres du ministère de l’Éducation. Cette pratique est d’ailleurs implantée depuis beaucoup plus longtemps dans le réseau anglophone, ont souligné plusieurs intervenants.

Écoles «innovatrices» : un modèle à part

Depuis plus de vingt ans, la commission scolaire English Montreal maintient un réseau de huit écoles «innovatrices» destinées aux jeunes en difficulté pour qui l’école régulière ne convient pas.

Selon Jean-Paul Fossey, conseiller professionnel à l’Association provinciale des enseignants du Québec, qui représente les profs anglophones, ces «mini-écoles» sont l’une des raisons qui permettent d’expliquer le haut taux de diplomation dans le réseau anglophone.

«C’est de la pure récupération» d’élèves qui auraient décroché s’ils n’avaient pas mis les pieds dans l’une de ces écoles, affirme M. Fossey, qui rappelle que la commission scolaire English Montreal accueille 25% des élèves anglophones de la province. Les élèves sont réunis en groupes restreints dans ces petites écoles où l’ambiance est très familiale, explique-t-il.

La présidente de la commission scolaire English Montreal, Angela Mancini, estime que l’investissement en vaut le coût. «Oui, ça coûte de l’argent, mais c’est une façon d’aider les jeunes en difficulté. On maintient ce réseau parce que ça vaut la peine, nos jeunes réussissent», dit-elle.

Des enseignants qui se dépassent

Plusieurs l’affirment tout bas, quelques-uns osent le dire à voix haute : selon plusieurs intervenants interrogés par Le Journal, les enseignants anglophones seraient plus nombreux à ne pas compter leurs heures et à faire du bénévolat, au bénéfice de leurs élèves.

André Gosselin, directeur de l’école anglophone Saint-Patrick’s à Québec, connaît bien le réseau francophone où il a été travaillé pendant près de 15 ans, à la fois comme enseignant et directeur adjoint. Pour lui, la différence entre les deux cultures est ne fait aucun doute.

Des phrases comme «ça ne fait pas partie de ma tâche» ne résonnent pas dans les corridors de son école, affirme-t-il. «Les gens vont au-delà de ça et ça fait une grosse différence. Je le vis au quotidien. Oui, il se fait plus de bénévolat», dit-il.

Même son de cloche de la part de Stephen Burke, président de la commission scolaire Central Québec, qui a aussi été commissaire dans le réseau francophone pendant plus de dix ans. Même s’il le dit «avec des gants blancs», M. Burke affirme que les revendications syndicales sont moins présentes chez les anglophones. «L’an passé, en période de négociations, les enseignants s’excusaient littéralement de devoir faire des moyens de pression. Ça donne une idée», lance-t-il.