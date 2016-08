Ententes de principe à Postes Canada

OTTAWA – Postes Canada et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) en sont venus à une entente de principe.

«Les ententes permettent d’éviter un arrêt de travail, ce qui apportera à nos employés et à nos clients la certitude dont ils ont besoin envers le système postal», a fait savoir l’entreprise mardi dans un communiqué en fin de journée.

«Ces conventions sont d’une durée de deux ans, plutôt que des contrats de quatre ans qui ont généralement été négociés par le passé», précise le document.

La partie syndicale a souligné que les négociations ont été intenses et soutenues.

«Les négociations se sont poursuivies jusqu’aux petites heures du matin, et nous avons conclu deux ententes de principe, une pour chaque unité de négociation (FFRS et urbaine)», a mentionné le STTP dans un communiqué mardi.

L'équité salariale et les régimes de retraite figuraient parmi les principaux points encore non réglés dans les négociations visant à doter les travailleurs de l’unité urbaine et ceux de l’unité rurale de nouveaux contrats de travail.