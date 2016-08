Frustrés par un message unilingue francophone de la commission

«J’ai été très surpris de voir un message unilingue francophone dans une commission scolaire anglophone. C’est offensant», s’indigne Harold Staviss, un avocat montréalais et activiste anglophone.

Depuis quelques semaines, la commission scolaire a installé sur le terrain de toutes ses écoles des affiches sur lesquelles on peut lire: «Être bilingue, c’est gagnant!»

Le but avoué est de convaincre les familles que la qualité de l’enseignement du français est adéquate dans le secteur anglophone.

Or, cette campagne ne fait pas l’affaire de citoyens, qui se sont plaints auprès de la commission scolaire de l’unilinguisme de la campagne.

«Je trouve ça étrange. Si la commission scolaire veut faire la promotion du bilinguisme, le message devrait être dans les deux langues. Ça serait certainement beaucoup plus respectueux», blâme l’ancien maire de Côte-Saint-Luc et candidat conservateur Robert Libman.

Si les pancartes sont déjà en place depuis un certain temps, la campagne sera lancée officiellement aujourd’hui avec une conférence de presse.

«Je suis certain que plusieurs familles partagent mon avis. Peut-être est-ce une façon pour la commission scolaire de faire parler, de se faire un peu de publicité. Mais ce n’est pas juste.»

«Nous, on veut juste vendre le message que le français est important. On veut attirer la clientèle dont les enfants sont admissibles à l’école anglophone, mais qui choisissent le réseau francophone parce qu’ils croient que le français y est plus fort que dans nos écoles», explique la présidente Angela Mancini.