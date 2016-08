GSP en vedette dans la nouvelle campagne publicitaire de «Le lait»

L'ancien champion du monde d'arts martiaux mixtes Georges St-Pierre a-t-il connu autant de succès en raison du lait?

Le populaire athlète québécois est en vedette dans la nouvelle campagne publicitaire «Le lait». On y illustre son parcours exceptionnel de combattant professionnel, mais aussi son passé de jeune intimidé d'une façon très drôle.

À travers différentes capsules touchantes, inspirantes et humoristiques de 30 secondes, «Le lait» s'est associé à diverses personnalités bien connues des Québécois comme le commandant Piché, Nadia Comaneci et Mylène Paquette, pour inciter la population à boire du lait pour accomplir de grandes choses.

On peut y apprendre que le lait est essentiel à la formation d'os solides et de muscles forts, qu'il développe la vision nocturne et qu'il est une source de protéines et de vitamines.

Voyez les publicités ci-dessous!