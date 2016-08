Honte à vous, Mme Wynne!

Et que, pour l’occasion, elle s’est mis un voile sur la tête.

Et attendez, ce n’est pas tout...

Bizarre, non?

Elle n’était pas dans un pays islamique. Elle ne pouvait pas dire: «À Rome, on fait comme les Romains.»

Et elle s’est quand même mis un voile sur la tête pour rencontrer ces dames alors qu’elle n’est pas musulmane.

C’est bien beau, d’être courtois, mais il y a une limite, non?

Êtes-vous en train de me dire que les élues canadiennes doivent se voiler lorsqu’elles rencontrent des Canadiennes voilées au Canada?

«Honte à vous», «On pensait que vous étiez une Canadienne», «Mais où est donc votre fierté?», «Vous êtes censée incarner les valeurs canadien­nes, pas les valeurs saoudiennes», etc.

Rendu là, ce n’est plus de la politesse, c’est de l’abdication!

On se met à quatre pattes et on fournit le lubrifiant!