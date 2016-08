Il existe maintenant un condom qui se met en trois secondes top chrono

Certains seront heureux d’apprendre que le port du préservatif, qui était assez simple en soi, sera encore plus simple dès bientôt.

En effet, un entrepreneur originaire du sud de l’Afrique, Willem van Rensburg s’est arrêté au problème du sida et du VIH il y a de cela 10 ans et rapidement, il s’est dit qu’il devait trouver une solution proactive au problème qui emporte plusieurs vies chaque année à travers le monde et dans son pays.

Et si on améliorait la façon de le porter? Non seulement on économiserait du temps dans notre élan passionnel, mais ça convainquerait peut-être certaines personnes d’adopter cette habitude en plus de diminuer les chances de transmission de maladies.

Une étude de marché s’est faite et une première version de ce condom magique a vu le jour. Le Pronto Condom, de son petit nom, devait par contre être amélioré avant d’être commercialisé.

Une campagne de crowdfunding avait été lancée pour financer les derniers ajustements de l’invention et pour permettre sa commercialisation sur le marché américain, mais le projet n’avait pas réussi à atteindre le montant escompté. La production de l’entreprise est tout de même toujours en activité et l’entrepreneur prévoit lancer le produit sur le marché américain en ligne dès 2017. Croisons les doigts.

En attendant, voyez à quoi ressemble ce condom révolutionnaire :