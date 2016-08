«J’ai de la misère à me rappeler qui j’étais avant d’être enceinte» - Marie-Mai

Elle a beau être enceinte depuis peu, Marie-Mai est une femme transformée. Comblée, elle pose un nouveau regard sur la vie.

En entrevue à Patrice Bélanger dans le cadre de l’émission «Sucré, salé» diffusée lundi, la future maman d’une petite fille s’est dite comblée: «Ça réaligne les priorités. Je me sens assumée et accomplie d’une façon dont je ne m’étais jamais sentie. Je me sens simplement heureuse».

La chanteuse a confié que des changements s’opéraient déjà en elle: «Je ne sais pas si c’est les hormones qui font ça, mais des fois, j’ai de la misère à me rappeler qui j’étais avant d’être enceinte. (Rires) C’est ridicule... Ça change tellement la façon de voir les choses.»

Gestion de crise

L’état d’esprit de Marie-Mai est donc bien loin de celui qui la troublait au début de l’année, quand elle a annoncé sa rupture avec Fred St-Gelais, son amoureux de longue date.

Elle croit d’ailleurs avoir très bien négocié avec toute l’attention dont elle a fait l’objet, cette «crise médiatique» qui a suivi sa séparation et le début de son idylle avec David Laflèche: «Je suis très fière de la façon dont je l’ai gérée (cette crise). Je pense que ce qui m’a aidée à faire la part des choses là-dedans, c’est le public. J’ai senti que peu importe la période que je traversais, ils étaient là pour moi.»

Après tout, elle est consciente que de nombreuses personnes ont vécu la même chose qu’elle: «Une rupture, ça arrive à tous les jours. Il faut être fidèle à qui on est. Il faut être authentique avec ce que notre cœur nous dit. En ce moment, je me sens exactement là où je devrais être et je pense que les gens l’ont senti. Ils m’ont encouragée là-dedans.»

Direction New York

Alors qu’elle porte son premier enfant, Marie-Mai continue d’aligner les projets. Elle sera en vedette sur le plateau de «La Voix Junior», en tant que coach, dès le 2 octobre à TVA.

De plus, après Nashville, elle se rendra bientôt dans un camp d’écriture à New York. Elle a dit avoir déjà «envie de travailler sur un prochain album», de sortir de sa zone de confort.