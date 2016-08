Japon: un puissant typhon devrait accoster au nord-est

Un puissant typhon, Lionrock, le 10e de la saison en Asie, devrait frapper mardi le nord-est du Japon, dans la région sinistrée par le gigantesque tsunami de mars 2011, selon l'agence nationale de météorologie.

À 14 h locales, il se trouvait à 110 km à l'est de la ville d'Iwaki située à 200 km au nord-est de Tokyo.

Se déplaçant à la vitesse de 35 km/h et accompagné de vents soufflant en rafales jusqu'à 180 km, Lionrock risque d'accoster dans la journée dans le nord-est du pays, ce qui n'a jamais été constaté depuis que l'agence météo a commencé à suivre très précisément les parcours des typhons, en 1951.

Le Japon subit plusieurs typhons par an, mais généralement ils se dirigent vers les îles méridionales ou, lorsqu'ils prennent la direction nord, ils accostent d'abord dans la partie sud ou sud-ouest de l'île principale de Honshu.

Mais Lionrock a défié tous les pronostics. Né le 19 août dans le Pacifique, il s'est dirigé vers le sud, puis a soudainement fait demi-tour pour revenir vers Honshu, qu'il est en partie en train de contourner pour remonter jusque dans la partie nord de cette île principale.

Des trains à grande vitesse Shinkansen en direction du nord ont été suspendus et d'autres retardés, ont indiqué les compagnies de chemin de fer.

À Tokyo, les répercussions de ce typhon étaient limitées à une pluie peu violente et un vent relativement faible.

Le nord-est était en revanche arrosé par de violentes précipitations, selon l'agence de météo qui a mis en garde les habitants des régions concernées, les invitant à éviter les déplacements et travaux extérieurs.

Des autorités locales ont appelé à se préparer à évacuer en raison de possibles inondations et glissements de terrain.

Cent dix vols intérieurs ont été annulés, a rapporté la chaîne publique NHK.

Le géant de l'automobile Toyota a annoncé avoir décidé de suspendre la production dans deux usines de la région, celles des préfectures de Miyagi et Iwate.

«Nous allons renforcer les patrouilles de surveillance des débordements d'eau», a indiqué pour sa part Tokyo Electric Power (Tepco), la compagnie exploitante de la centrale accidentée Fukushima Daiichi où les pluies risquent de provoquer par drainage des sols des écoulements d'eau contaminée.

Un autre typhon, Mindulle, avait accosté la semaine passée non loin de Tokyo avant de remonter plus au nord. Il avait tué une personne et blessé une soixantaine d'autres.

Entre 20 et 30 typhons balaient chaque année l'Asie, la moitié environ affectant le Japon.